Международната купа Созопол-Царево 2026 започна в Царево

На, 14 юни, на стадион „Царево“ бе даден стартът на Международната купа „Созопол - Царево 2026" при родените през 2013 година, формат Football 11.
Откриването се състоя в присъствието на кмета на Община Царево Марин Киров и заместник-кмета Денис Диханов. Именно Диханов изпълни символичния начален удар в първия двубой от програмата между турския гранд Бешикташ и Локомотив Пловдив.
В турнира участват отбори от България, Турция, Грузия и Азербайджан, а футболните срещи обещават силна конкуренция, емоции и много спортен дух.
Мачовете продължават и през следващите дни на стадион „Царево“. Програмата включва двубои от груповата фаза, полуфинали, финали и официална церемония по награждаване.
Финалните срещи са планирани за 17 юни, сряда, а церемонията по награждаване - за 18 юни, четвъртък.
Община Царево приветства всички участници, треньори, родители и гости и пожелава успех на отборите в турнира.
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон