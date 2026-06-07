Международната купа Созопол-Царево 2026 започна в Царево

На 35-ото заседание на Общински съвет ...

На, 14 юни, на стадион „Царево“ бе даден стартът на Международната купа „Созопол - Царево 2026" при родените през 2013 година, формат Football 11.

Откриването се състоя в присъствието на кмета на Община Царево Марин Киров и заместник-кмета Денис Диханов. Именно Диханов изпълни символичния начален удар в първия двубой от програмата между турския гранд Бешикташ и Локомотив Пловдив.

В турнира участват отбори от България, Турция, Грузия и Азербайджан, а футболните срещи обещават силна конкуренция, емоции и много спортен дух.

Мачовете продължават и през следващите дни на стадион „Царево“. Програмата включва двубои от груповата фаза, полуфинали, финали и официална церемония по награждаване.

Финалните срещи са планирани за 17 юни, сряда, а церемонията по награждаване - за 18 юни, четвъртък.

Община Царево приветства всички участници, треньори, родители и гости и пожелава успех на отборите в турнира.