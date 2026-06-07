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15.06.2026 14:06

Международната купа Созопол-Царево 2026 започна в Царево

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На, 14 юни, на стадион „Царево“ бе даден стартът на Международната купа „Созопол - Царево 2026" при родените през 2013 година, формат Football 11.


Откриването се състоя в присъствието на кмета на Община Царево Марин Киров и заместник-кмета Денис Диханов. Именно Диханов изпълни символичния начален удар в първия двубой от програмата между турския гранд Бешикташ и Локомотив Пловдив.


В турнира участват отбори от България, Турция, Грузия и Азербайджан, а футболните срещи обещават силна конкуренция, емоции и много спортен дух.


Мачовете продължават и през следващите дни на стадион „Царево“. Програмата включва двубои от груповата фаза, полуфинали, финали и официална церемония по награждаване.


Финалните срещи са планирани за 17 юни, сряда, а церемонията по награждаване - за 18 юни, четвъртък.


Община Царево приветства всички участници, треньори, родители и гости и пожелава успех на отборите в турнира.



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