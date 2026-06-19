Наш световен шампион произведе световен вицешампион по културизъм

Борис Минков, който през декември става на 54, е новият световен вицешампион по културизъм за ветерани. Най-интересното е, че неговият треньор е първенец на планетата. Това е бившия самбист Николай Йончев, 28. Той пък е двукратен световен шампион.
Първенството се проведе в унгарската столица Будапеща. Националният ни отбор беше от 10 състезатели.
Екип на 19 минути
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
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