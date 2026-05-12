Никола Цолов спечели формулата и в Маями

Никола Цолов, в средата, успя да спечели и кръга от Формула 2 в Маями. Това стана пред очите на Христо Стоичков, който после специално отиде да поздрави нашето момче и двамата се снимаха. После Никола остави автограф върху вече празната бутилка от шампанско Мое, с което по традиция беше отпразнувана победата.

Състезанието се състоя, въпреки заплахите от лошо време. Битката на пистата беше сериозна.

Никола взе четвъртия кръг от надпреварата. И даде сериозна заявка за титлата.

Той е водач в генералното класиране с 9 точки преднина. След него е основният му съперник и в Маями Ван Хьопен от Нидерландия.

Пламен Веселинов