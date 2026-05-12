  
02.05.2026 23:05

Никола Цолов спечели формулата и в Маями

Видян 6716 пъти | Коментари 0
Гласували 2 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Никола Цолов, в средата, успя да спечели и кръга от Формула 2 в Маями. Това стана пред очите на Христо Стоичков, който после специално отиде да поздрави нашето момче и двамата се снимаха. После Никола остави автограф върху вече празната бутилка от шампанско Мое, с което по традиция беше отпразнувана победата.


Състезанието се състоя, въпреки заплахите от лошо време. Битката на пистата беше сериозна.


Никола взе четвъртия кръг от надпреварата. И даде сериозна заявка за титлата.


Той е водач в генералното класиране с 9 точки преднина. След него е основният му съперник и в Маями Ван Хьопен от Нидерландия.


Пламен Веселинов 



Етикети
, , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Финансовото министерство изтегли 210 млн. евро нов дълг

Финансовото министерство изтегли 210 млн. евро нов дълг

Министерството на финансите пласира ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 17 май 21:00ч.

Опасна плячка 2012 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 36 мин

Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс

виц на деня

Бате Гошо:

 

- Какво е секс прaвилото за есента?

- Пaртньорът с хремa е винаги отдолу!!!

 

към хороскоп хороскоп

овен

Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни.

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки