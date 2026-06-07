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07.06.2026 19:06

Никола Цолов спечели състезанието в Монако във Формула 2

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Никола Цолов от екипа на Кампос Рейсин спечели основното състезание в Монако, четвърти кръг за сезона във Формула 2.


Българският пилот показа страхотна тактическа грамотност, проведе почти цялото състезание на втората позиция, но във финалната обиколка пое лидерското място и заслужено записа трети успех през сезона. Той има една победа в спринтово състезание, което прави три качвания на най-горното стъпало на подиума за него в едва осем проведени старта.


Цолов потегли от втората позиция и веднага се подреди в колоната зад стартиралия от полпозишън Рафаел Камара (Инвикта Рейсинг). Целият старт бе изненадващо чист - нещо нехарактерно за тясната градска писта в Княжеството, като инцидентите за цялата надпревара се брояха на пръстите на едната ръка.


Българинът влезе в бокса в 33-тата обиколка, като бе първият от пилотите в топ 10, който направи това. След него той излезе на пета позиция, а това се оказа и правилната стратегия в случая. Рафаел Камара последва примера на българина и влезе за смяна на гумите в следващата обиколка, но след излизането му колата му нямаше никакво сцепление и той се движеше изключително бавно. В навлизането в 35-ата обиколка Цолов пробва да изпревари съперника си, той направи опит да блокира българина, но това се оказа груба грешка, тъй като бразилецът излетя в зоната за сигурност. Цолов пък продължи нормално състезанието, като се върна на втората позиция, изоставайки само от индиеца Къш Майни.


Майни обаче трябваше да мине през бокса, което той направи в последната обиколка, а това позволи на Цолов да вземе победата с преднина от над 9 секунди пред втория Алекс Дън (Родин Моторспорт).


Третото място остана за шведа Дино Беганович от ДАМС, който завурши на 26.4 секунди от победителя. 


 


Кирил Пламенов 



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