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16.06.2026 13:06

САЩ изгони иранците веднага след мача им

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Националният отбор по футбол на Иран е получил нареждане да напусне Съединените щати часове след края на мача си от Световното първенство срещу Нова Зеландия, съобщи националният селекционер Амир Галеноей след равенството 2:2 в двубой от Група G .


Галеноей не уточни от къде е дошла заповедта, която заличи предварителните планове на иранците да прекарат нощта в Калифорния. Той каза, че скоро след срещата всички са се качили на самолет и са се прибрали в клубната база в мексиканския град Тихуана.


"Дори не ни оставиха време за възстановяване. След мача ни казаха, че трябва моментално да напуснем. За футболистите почивката е много важна, но ни принудиха да се качим на самолета и да се завърнем в базата в Тихуана. Това ни създаде много проблеми", каза той, цитиран от агенция БТА.


"Честно казано, не знам защо ни върнаха. Странно е и изглежда, че други хора планират престоя ни тук. Решенията се вземат на друго място. По план трябваше да пристигнем два дни преди двубоя, да прекараме нощта в Калифорния и да се върнем на обяд. Не знам защо не стана така. По мое мнение нашият отбор е най-потисканият на Световното първенство", добави иранският селекционер с помощта на преводач.


"Дори не получихме време да се приспособим след пътуването ни до Мексико. Много от футболистите получаваха схващания и трябваше да ги заменяме. Причината не е тактическа, а защото се контузваха и получаваха схващания. Те ще бъдат прегледани във вторник, но отново трябва да подчертая трудната ситуация, в която сме поставени", каза още той. 


"Ние сме най-репресираният отбор на това Световно първенство. Нямаме хора от федерацията, нямаме журналисти и ръководни лица", добави Галеноей.


Разгневен беше и опитният нападател Мехди Тареми, който заяви, че всичко около отбора е "бедствие". 


След края на мача президентът на ФИФА Джани Инфантино отиде в съблекалнята на Иран и бе споделено видео как изпраща послание към треньора и играчите.


"Показахте на вашите семейства, приятели и на света, че сте на Световното първенство, че играете и че имате още два мача. В тях отново ще направите всички по света горди от вас. Благодаря ви, че сте тук. Знам през какво преминаване, но вие сте по-силни от всичко. Изпращате силно послание на света. Днес целият стадион викаше за вас", казва Инфантино.


Кирил Пламенов



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