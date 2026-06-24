Серина Уилямс, 44 г., се завръща и на сингъл на Уимбълдън

Завръщането на Серина Уилямс в тениса на 44-годишна възраст, за да играе на двойки със сестра си Винъс Уилямс, която е на 46 години, на „Уимбълдън“, беше чудесна история. Легенда на спорта отново се появява на корта почти четири години след последния си мач през 2022 г., когато обяви, че се „отдалечава“ от тениса, вместо да използва думата „пенсиониране“.

Да се върнеш за участие на двойки е едно нещо. Далеч не е лесно, но е постижима стъпка. Виждали сме немалко по-възрастни професионалисти да постигат успехи, когато трябва да покриват само половината корт, а Уилямс изглеждаше солидно в подготвителните си участия преди „Уимбълдън“.

Но да играеш на сингъл?

Това е съвсем различно предизвикателство.

И сега вече е официално – 44-годишната Серина Уилямс прие „уайлд кард“ за турнира на сингъл на „Уимбълдън“ 2026, което ще бъде първата ѝ поява в дисциплината от Откритото първенство на САЩ през 2022 г.

Кирил Пламенов