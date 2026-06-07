След историческото уволнение: Тунис извика "на пожар" треньор-шампион с огромен опит

Френският специалист Ерве Ренар е новият селекционер на националния отбор на Тунис.

Ренар, който за последно беше треньор на Саудитска Арабия, ще дебютира начело на африканците срещу Япония на 21 юни във втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026.

Това съобщи Тунизийската футболна федерация, която ден по-рано сензационно уволни Сабри Ламуши след само един двубой от световното първенство. На старта тунизийският отбор загуби от Швеция с 1:5, а часове по-късно стана ясно, че ще има смяна на предводителя на състава.

"Тунизийската футболна федерация обявява назначаването на Ерве Ренар за старши треньор на националния отбор до края на Световното първенство през 2026 г. Той ще встъпи в длъжност днес. Споразумението предвижда и започване на преговори след края на Световното първенство за дългосрочно сътрудничество, основано на специфични спортни цели", пише пресслужбата на федерацията.

57-годишният Ренар има сериозен опит в африканския футбол.

Той е печелил турнира за Купата на Африка със Замбия и Кот д`Ивоар, а на световни първенство е водил Мароко (2018 г.) и Саудитска Арабия преди четири години. Именно под негово ръководство в Катар през 2022-ра саудитците победиха Аржентина на старта с 2:1.

Ренар класира отбора и за това световно, но бе изненадващо уволнен през април тази година и не получи шанс да води Саудитска Арабия на финалите. Сега обаче все пак ще иде на Мондиала като наставник на Тунис.

Кирил Пламенов