ДА! Coffee Fellows/С.Стефано - от дърпано телешко до бисквити и Нутела

Coffee Fellows има запазена марка - хората, които са отворили лаптопите си и гледат втренчено в тях, понякога ги и докосват, накацали по високите столове край витрините, отварящи гледка, които въпросните личности изобщо не забелязват. Понеже местата, където се позиционират заведенията от мини веригата са избрани и топ, панорамите са прекрасни. Но за първото заведение на Витоша, поради теснота, са супер бонус.

Според нас по-добър избор е "Фелоус"-а на Сан Стефано, точно срещу входа на БНТ. Освен че има огромна площадка на открито пред заведението, вътре то е доста просторно, с различни кътове в средата и от двете "крила" на интериора.

От миналото ни посещение, съвсем в зората на веригата и на бул. Витоша, много приятно впечатление ни направи силното разнообразяване на витрината. Солените сандвичи са много видове - доста повече, отколкото при конкурентите, а ние бяхме спечелени от неочакван - с дърпано телешко. Понеже се колебаехме кой от десертите да изберем с плахо питане към персонала дали пък да не вземем тортата с Нутела и бисквити, радушният и честен отговор, че това е любим сладкиш, наклони везните към него.

Разбира се, като опитни гастрономи, още преди да се поинтересуваме, бяхме отбелязали, че това бяха и двете позиции, от които имаше най-малко останали бройки във витрината. Сандвичът беше последен, а от тортата бяха останали още 2 парчета. До нея повечко имаше от веганската в розово с малини, както и от пистакио кезе и чийзкейка с горски плодове. Не сме си и помисляли да вземаме мини гофрета с Нутела.

Останахме доволни от опитаното, а поглед встрани, показа същото и за десетките други хора - точно колкото трябва, без да е докрай пълно, въпреки ранния неделен августовски следобед - доста добър показател.

Борис Ангелов