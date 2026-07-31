ДА! Stop&Cake by Savenko: класика, тренди и веган на спирката

Stop&Cake by Savenko е продължение на традицията на вече описваната от нас първа украинска сладкарница на същите съдържатели на ул. Сердика. Новата им е на по-популярно и посещавано място - спирката на бул. Левски при ъгъла с Графа до Попа в посока Софийския университет, или като се казваше в София преди нашествието - Ректората.

Предвид произхода на идеолозите, предложенията съдържат приятен микс от руско-украинска класика и модни, тренди десерти. Ние избрахме сиренник със стафиди, който е обвит в шоколад и е по-лек от сиренника с мак - прекрасен и много традиционен сладкиш на бившата империя - вече сме описвали маковата торта, която правеха в старото заведение на Савенко. Сиренника е пълен с извара под какаовото покритие и наистина не тежи.

Има също красива малка Павлова - друг задължителен момент в русифицирано десертно меню, както и другата основна колона на сладката гастрономия от Изток - Наполеон. По-интересни изобретения на домакините са сладкия картоф, който си обещахме да опитаме следващия път - изглежда като трюфелно яйце, но не бил, а също и горещо препоръчваната от учтивата жена зад щанда шосколадова торта с така любимите в руско-украинската кулинарна традиция вишни, които у нас отдавна вече са позабравени. Което е жалко заради интересния вкус, който придават с горчивината и киселината си на сладкишите.

Разбира се, има задължителните за всяко подобно място неща като тирамису и чийзкейк. А има и НЕПЕЧЕН чийзкейк според последния писък на модата. Има вегански сладкиши - включая шоколадов мус, безглутенови и според всякакви други актуални трендове.

Всички неща са така привлекателно направени като имидж, че на човек му се иска да опита всичко на витрината, особено като вижда, че и се прави на място. Понеже тези дни - на 19-и, според народните вярвания лятото започна да ни напуска и да се възцарява есента, може би времето е точно за сладкиши. Малка доза щастие.

Борис Ангелов