Какво е биполярно разстройство, ген ли е и как бесно да се справим с него?

Някога му се казваше "мания", а сега е супер тренди да се вмъкне в разговор, а даже и за обида: биполярно разстройство". Разбира се, не е толкова просто, колкото изглежда. А точно затова, не самоо, понеже е модно, е и темата на нашия психологически лайфхак.

Най-общо казано биполярното разстройство е редуването на свръх възбуда - до маниакалност, с потиснатост/депресия. Тези резки спадове и скокове на жизнената енергия са опасни не само за душата/психиката, но и за тялото. И дълго време са наричани "маниакална депресия".

Психолозите разпознават 4 вида биполярност:

тежка мания, която продължава дни наред - примерно седмица

рязко лашкане на скоковете и спадовете в енергията

циклотимия - продължително - до няколко години, редуване на хиперактивност и депресия

смес от трите

Изглежда като проста промяна в настроението, но с времето тя се превръща в цялостна личностна промяна, която затруднява комуникацията и връзките с другите хора - лични и работни.

Както повечето психологически проблеми и заболявания, това се получава заради физически или заради стресови обстоятелства, които отключват биполярното разстройство.

За стреса е ясно - понякога предизвикателствата на средата ни изправят на границата - все едно дали причините са бедствия и нелепи инциденти - примерно пожари и катастрофи, войни или просто нападения и други форми на насилие, рязка промяна в работни или лични обстоятелства.

За физическите обстоятелства трябва да кажем, че най-вече са хирмонален дисбаланс - примерно недостиг на веществата, които свързваме с щастието.

Което пък, за съжаление, се предава от поколение на поколение във фамилиите. И поради това жертвите му нямат вина за своето безрадостно положение да бъдат биполярни.

Какъв лайфхак ни спасява от проблема - временно или завинаги?

Психолозите определят 4 умения, които трябва да се научим да прилагаме и то последователно:

майндфулнес/осъзнатост - първо наблюдаваме, после реагираме, а не емоциите да водят съзнанието - сърцето да доминира над мозъка и рационалността

запазване на спокойствие и обръщане на внимание на другите хора, от които често произтича нашият личен стрес

търпимост към стреса

емоционално регулиране - положително поведение и при негативни вътрешни чувства - просто казано: не налитаме на бой, а избираме диалога

НЕГАТИВНИТЕ САМООЦЕНКИ СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВАТ, ЗАЩОТО МНОГО ЧЕСТО ТЕ СА ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ БИПОЛЯРНОСТТА. ЕТО КАК:

определяме кое е най-важно за нас - нашите ценности, както е тренди да се нарича

приемане вместо контролиране - умението на променяме мислите си, когато не можем да променим ситуацията

отдръпване - наблюдение вместо действие

целеполагане - промяна на поведението към възможно най-отговорно, без страх от подривни мисли и проектиране на бъдещето

ПРОМЯНАТА/ПОДОБРЯВАНЕТО НА НАЧИНА НА ЖИВОТ също е лайфхак за бързо и лесно побеждаване на биполярността. Лесно е да се започне със спорт - физически упражнения, както и с промяна на храненето - повече органични и растителни храни, по-малко месо и захар. Естествено, супер важна съставка на лайфхака е и достатъчно добрият по качество и количество сън. Тези три неща заедно балансират самочувствието и в резултат - елиминират дисбалансите в настроенията. Смяната на обстановката - пътешествията, разбира се, също са добър и лесен начин за елиминиране на проблема.

Мнозина избират изсикващия по-малко усилия, но доста опасен път на медикаментите. Ала вече сме писали в специалните ни текстове за антидепресантите и как лесно се превръщат в зависимости, от които вече страдат стотици милиони хора по света, особено в САЩ и Западна Европа.

Идната седмица ще разкажем за друга форма на разстройство, която в нашия свят на неопределеност развиват немалко хора - фобиите.

Михаил Първанов