  
16.08.2026 00:08

Какво е биполярно разстройство, ген ли е и как бесно да се справим с него?

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Някога му се казваше "мания", а сега е супер тренди да се вмъкне в разговор, а даже и за обида: биполярно разстройство". Разбира се, не е толкова просто, колкото изглежда. А точно затова, не самоо, понеже е модно, е и темата на нашия психологически лайфхак.


Най-общо казано биполярното разстройство е редуването на свръх възбуда - до маниакалност, с потиснатост/депресия. Тези резки спадове и скокове на жизнената енергия са опасни не само за душата/психиката, но и за тялото. И дълго време са наричани "маниакална депресия".


Психолозите разпознават 4 вида биполярност:


тежка мания, която продължава дни наред - примерно седмица


рязко лашкане на скоковете и спадовете в енергията


циклотимия - продължително - до няколко години, редуване на хиперактивност и депресия


смес от трите


Изглежда като проста промяна в настроението, но с времето тя се превръща в цялостна личностна промяна, която затруднява комуникацията и връзките с другите хора - лични и работни.


Както повечето психологически проблеми и заболявания, това се получава заради физически или заради стресови обстоятелства, които отключват биполярното разстройство.


За стреса е ясно - понякога предизвикателствата на средата ни изправят на границата - все едно дали причините са бедствия и нелепи инциденти - примерно пожари и катастрофи, войни или просто нападения и други форми на насилие, рязка промяна в работни или лични обстоятелства.


За физическите обстоятелства трябва да кажем, че най-вече са хирмонален дисбаланс - примерно недостиг на веществата, които свързваме с щастието.


Което пък, за съжаление, се предава от поколение на поколение във фамилиите. И поради това жертвите му нямат вина за своето безрадостно положение да бъдат биполярни. 


Какъв лайфхак ни спасява от проблема - временно или завинаги?


Психолозите определят 4 умения, които трябва да се научим да прилагаме и то последователно:


майндфулнес/осъзнатост - първо наблюдаваме, после реагираме, а не емоциите да водят съзнанието - сърцето да доминира над мозъка и рационалността


запазване на спокойствие и обръщане на внимание на другите хора, от които често произтича нашият личен стрес


търпимост към стреса


емоционално регулиране - положително поведение и при негативни вътрешни чувства - просто казано: не налитаме на бой, а избираме диалога


НЕГАТИВНИТЕ САМООЦЕНКИ СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВАТ, ЗАЩОТО МНОГО ЧЕСТО ТЕ СА ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ БИПОЛЯРНОСТТА. ЕТО КАК:


определяме кое е най-важно за нас - нашите ценности, както е тренди да се нарича


приемане вместо контролиране - умението на променяме мислите си, когато не можем да променим ситуацията


отдръпване - наблюдение вместо действие


целеполагане - промяна на поведението към възможно най-отговорно, без страх от подривни мисли и проектиране на бъдещето 


ПРОМЯНАТА/ПОДОБРЯВАНЕТО НА НАЧИНА НА ЖИВОТ също е лайфхак за бързо и лесно побеждаване на биполярността. Лесно е да се започне със спорт - физически упражнения, както и с промяна на храненето - повече органични и растителни храни, по-малко месо и захар. Естествено, супер важна съставка на лайфхака е и достатъчно добрият по качество и количество сън. Тези три неща заедно балансират самочувствието и в резултат - елиминират дисбалансите в настроенията. Смяната на обстановката - пътешествията, разбира се, също са добър и лесен начин за елиминиране на проблема.


Мнозина избират изсикващия по-малко усилия, но доста опасен път на медикаментите. Ала вече сме писали в специалните ни текстове за антидепресантите и как лесно се превръщат в зависимости, от които вече страдат стотици милиони хора по света, особено в САЩ и Западна Европа.


Идната седмица ще разкажем за друга форма на разстройство, която в нашия свят на неопределеност развиват немалко хора - фобиите.


 


Михаил Първанов 



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