Пожарната служба получи нова техника

Раздаваме 154 автомобила „Шкода“, както и ...

Пожарникари и самолети за гасене се ...

Режисьор: Волфганг Петерсен В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд

Диня и жена не се избират. Това си е чист късмет!