Пожарната служба получи нова техника

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ получи ново оборудване с европейско финансиране, съобщи БНТ.
Източник: БНТ , Десислава Кулелиева
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Пожарникари и самолети за гасене се ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд