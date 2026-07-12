  
Пожарната служба получи нова техника
13.07.2026 15:07

Пожарната служба получи нова техника

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Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ получи ново оборудване с европейско финансиране, съобщи БНТ.










Източник: БНТ ,  Десислава Кулелиева



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