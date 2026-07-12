Глобиха Сашо Кадиев 51 евро – снимал видео, докато вози дъщеря си

Актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев беше санкциониран за използване на телефон, докато управлява автомобил, в който е дъщеря му. Глобата му е 51 евро, а към наказанието са добавени и отнемане на 8 контролни точки. Самият Кадиев съобщи за случая в Instagram, като публикува видео, в което показва и посещението на полицейски служители, съставили му акт.

Нарушението е извършено вчера на територията на София. Причината за санкцията е видеоклип, разпространен в социалните мрежи, на който се вижда как Кадиев се снима със селфи стик, докато шофира кабриолет по време на проливен дъжд. В автомобила е била и неговата дъщеря.

В публикувания клип актьорът казва: „Буря, а ние караме кабрио. И ни дреме на жилетките“.

След като видеото предизвика реакции в социалните мрежи, Кадиев публикува нов запис, в който обяснява ситуацията и показва как полицейски служители идват пред дома му, за да предприемат действия по случая. „Сега записвам това видео, за да се успокоите абсолютно всички“, казва той в началото на обръщението си.

По думите му видеото е било заснето на неговата улица, докато се е забавлявал с дъщеря си. Кадиев признава, че е използвал телефона, докато е бил зад волана, но уточнява, че не е шофирал по натоварени пътища и с висока скорост. „Не съм карал нито по големи пътища, нито бързо, нито съм ползвал телефона в критична ситуация, но да речем, че окей, виновен съм“, заявява той.

Малко след това в кадъра се появяват полицейски служители, които му обясняват причината за проверката. „Вчера са публикации в социалните мрежи на ваши действия, които не са разрешени от законодателството по пътищата. Съответно идваме да предприемем нашите действия съобразно закона“, казва един от полицаите.

Кадиев заявява, че приема санкцията. „Да, разбира се, поемам цялата отговорност“, отговаря той.

„Пак ви казвам – законът си работи за всички“, казва Кадиев. Той допълва: „Веднага дойдоха хората пред вкъщи и си ме глобяват. Това е“.

В края на видеото Кадиев посочва, че санкцията е наложена още на следващия ден след публикуването на клипа. „Няма значение, че съм Александър Кадиев. Така че престанете да спекулирате с това. Ама те, щото известните... Няма известни. Идват полицаите и си ме третират като гражданин на Република България и си ме глобяват според законодателството“, заявява той.

Кирил Пламенов