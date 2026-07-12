19 дървета сече кметът на Варна заради олигарх

Показвам ви първата страница от заповедта, която е издал Благомир Коцев и подписана от заместник кмет Кирчев за премахването на 19 дървета в кв. Чайка ( точно зад Фратели ) с цел председателят на Общинският Съвет във Варна Христо Димитров и управител на строителната компания Планекс да строи поредната кооперация на държавен терен, който някак си се е превърнала в частен, някъде между 2024 и 2026г., а собственик на същият терен, който между другото е и детска площадка, а върху него освен зелени площи има и алея, разбрах, че е 24 годишно момиче, което е дъщеря на заместник председателят на Общинският Съвет във Варна. Разбрах, че тя е закупила имота за 50 евро, който се намира в сърцето на Чайка и нормално струва милиони.
Няма много за казване тук! Жестока конфликт на интереси, а гражданите спят дълбок все сезонен сън!
Не протестираме, а тези, които ни управляват ни лъжат, крадат и заблуждават ежедневно. Нека всеки от нас сам да си прави изводите. Аз лично смятам,че не ставаме, като общество. Утре ще се събудим ще разберем, че най-красивите квартал на Варна се е превърнала в най-мръсният и презастроен. Крадат ни всеки ден, а всички ние гледаме безучастно!
Режат дървета, а протестират малцина. Това е нашето общество - болно, объркано, неуверено, страхливо и своевременно всезнаещо и всеможещо в интернет.
автор:Варна блести от чистота
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Голямото откритие на тазгодишния ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
- Каква е разликата между мъжа и микровълновата печка?
– Никаква, след 30 секунди всичко е готово.