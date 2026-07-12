19 дървета сече кметът на Варна заради олигарх

Показвам ви първата страница от заповедта, която е издал Благомир Коцев и подписана от заместник кмет Кирчев за премахването на 19 дървета в кв. Чайка ( точно зад Фратели ) с цел председателят на Общинският Съвет във Варна Христо Димитров и управител на строителната компания Планекс да строи поредната кооперация на държавен терен, който някак си се е превърнала в частен, някъде между 2024 и 2026г., а собственик на същият терен, който между другото е и детска площадка, а върху него освен зелени площи има и алея, разбрах, че е 24 годишно момиче, което е дъщеря на заместник председателят на Общинският Съвет във Варна. Разбрах, че тя е закупила имота за 50 евро, който се намира в сърцето на Чайка и нормално струва милиони.

Няма много за казване тук! Жестока конфликт на интереси, а гражданите спят дълбок все сезонен сън!

Не протестираме, а тези, които ни управляват ни лъжат, крадат и заблуждават ежедневно. Нека всеки от нас сам да си прави изводите. Аз лично смятам,че не ставаме, като общество. Утре ще се събудим ще разберем, че най-красивите квартал на Варна се е превърнала в най-мръсният и презастроен. Крадат ни всеки ден, а всички ние гледаме безучастно!

Режат дървета, а протестират малцина. Това е нашето общество - болно, объркано, неуверено, страхливо и своевременно всезнаещо и всеможещо в интернет.

автор:Варна блести от чистота