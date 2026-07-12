Макс Холоуей нокаутира Конър Макгрегър още в първия рунд след контузия на ирландеца

Конър Макгрегър загуби от американеца Макс Холоуей в първия си двубой в UFC от пет години насам. Срещата приключи с технически нокаут още в първия рунд.

Още в първите секунди на мача Макгрегър се приземи несполучливо след изпълнение на удар с крак и получи травма на крака. Въпреки че за кратко се опита да продължи и да оказва съпротива, реферът прекрати двубоя и отсъди победа с технически нокаут за Холоуей.

Макс Халауей е бивш шампион в категория „перо“, бивш носител на BMF пояса и една от водещите фигури в UFC. Двамата вече са се срещали през 2013 година, когато Макгрегър печели със съдийско решение. Сега идва реваншът – този път в полусредна категория, 77 кг.

Кирил Пламенов