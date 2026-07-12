  
Макс Холоуей нокаутира Конър Макгрегър още в първия рунд след контузия на ирландеца
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12.07.2026 15:07

Макс Холоуей нокаутира Конър Макгрегър още в първия рунд след контузия на ирландеца

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Конър Макгрегър загуби от американеца Макс Холоуей в първия си двубой в UFC от пет години насам. Срещата приключи с технически нокаут още в първия рунд.


Още в първите секунди на мача Макгрегър се приземи несполучливо след изпълнение на удар с крак и получи травма на крака. Въпреки че за кратко се опита да продължи и да оказва съпротива, реферът прекрати двубоя и отсъди победа с технически нокаут за Холоуей.


Макс Халауей е бивш шампион в категория „перо“, бивш носител на BMF пояса и една от водещите фигури в UFC.  Двамата вече са се срещали през 2013 година, когато Макгрегър печели със съдийско решение. Сега идва реваншът – този път в полусредна категория, 77 кг.



Кирил Пламенов


 


 


 



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