Партиите от ЕНП трябва да имаме един кандидат за президент: Борисов

"За съжаление, минах по "Хемус" като идвах насам. За мантинелите не искам да отговарям. С 30% повече, Бог да ги прости, са загиналите. В тези натоварени дни камионите трябва да се спират, както ги спирахме ние. Аз като станах за първи път премиер, нямаше и мантинели. Между Пазарджик и Пловдив беше писта, летище. Почнахме по една, видяхме, че не върши много работа. После двойни мантинели." Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Ловеч, където е за националната академия "Новите умове".

Той коментира и предстоящите президентски избори.

"Кандидат-президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия. Това може да стане с всеобщи усилия. Начинът, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех", обясни той.

"Президентската двойка и конституционните съдии нямат отношения към партията. В момента, в който се изберат, те трябва да са независими", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и бюджета, който според него трябва да се изтегли.

"Истински им завиждам за начина, по който ги щадите. Като знам към нас как сте се държали за всяко нещо", каза той.

"Категорично против сме бюджета. Да сравняваме първите три мои правителства, когато България беше давана за пример във финансовата дисциплина. Ние понесохме всички щети, изчистихме дефицитите", заяви Борисов.

"Години наред на всяко изказване си казвал да се дадат пари на лекари, учители, МВР и т.н. Сега имаш възможност да го направиш и теглиш дълг. В петък ни наложиха процедура по свръхдефицит. След два месеца трябва да внесат новия бюджет за 2027 г., тогава ще видим какви ще бъдат параметрите", коментира още лидерът на ГЕРБ.

По думите му "едно с едно обещанията им не съвпадат".

"Едно изпълниха, взеха ми охраната, за да ме принудят да си стоя във вкъщи. Имат изпълнено обещание, за да съм точен в изказването си", поправи се Борисов и уточни, че си излиза свободно, като си поема "сам риска".

"Целта им оправдава средствата - да минат президентските и местните избори", каза още той.

"Правителството на Желязков събра 14 млрд. лева повече от предишната година. И Асен Василев повтори цифрата много пъти. Сега, когато идват честните, те казват, че с 800 млн. евро ще съберат по-малко. Добре де, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари? Хем ще събереш по-малко, хем вдигаш дефицита и взимаш заеми. Кое от двете е истина?", попита лидерът на ГЕРБ.

Той обясни, че от ГЕРБ се въздържали, защото искали да им дадат толеранс: "Въздържал се" е против, но по-мека форма.

Борисов каза, че не иска да се превръща в "критикар по всички теми", защото и те са грешали.

"Ключови са няколко въпроса. Европейската система официално ни налага процедура по свръхдефицит. Това не е червена лампа, а червен картон - сменете си бюджета, това е недопустимо", каза още той и отново напомни, че като бил в аналогична ситуация при първите си три правителства, не се е оправдавал с никой.

Лидерът на ГЕРБ коментира изказването на премиера Румен Радев за АЕЦ „Белене“, че е предложено рестартиране на проекта за втора ядрена централа с участие на Украйна и европейско финансиране.

„Никой не може да каже точни параметри за каквото и да било, защото сутрин правителството говори едно, следобед – друго, а на следващия ден прави трето. И вие затова не можете да разберете какво са предложили, защото глаголът е „чува се“, заяви Борисов.

По думите му изграждането на руска ядрена централа в момента е невъзможно заради санкциите срещу Русия.

„След като „Белене“ стана нарицателна дума в Брюксел и след 21-ия пакет санкции за Русия, приема се, че е невъзможно строиш руска централа. Може би на проруския електорат това му харесва да го чува, но практически не може да се случи“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни, че по време на негово правителство България е придобила двата реактора за АЕЦ „Белене“.

„В момента двата реактора са собственост на българската държава и на българите. Това до голяма степен и затова го направихме. Купихме реакторите, руската страна ги достави, съхранихме ги на площадката на „Белене“ и тогава с президента Путин договорихме да отпаднат лихвите“, добави той.

Като най-добър вариант Борисов посочи създаване на съвместно предприятие между България и Украйна.

„Това, което съм говорил с Европейската комисия и с нашите партньори, които биха го разбрали и задължително биха го толерирали, е докато се направи joint venture между България и Украйна. В Украйна казват, че до голяма степен са направили инфраструктурата на ядрената централа, а ние имаме двата модула. За мен е по-изгодно да не се продава, а да се направи там една съвместна ядрена централа и да си поделяме печалбата“, заяви Борисов.

Той даде пример с изграждането на Дунав мост 2 и с други енергийни проекти, при които България има собственост. „Заедно го направихме, заедно го експлоатираме и заедно си поделяме таксите. И той на третата година се изплати. Това е един добър подход“, каза лидерът на ГЕРБ.

По думите му друг възможен вариант е двата реактора от „Белене“ да бъдат използвани за нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“.

„Втори подход е, но тук без много мощна американска инвестиция и подкрепа няма да стане – да се направят седми и осми реактор, тези два реактора от „Белене“ да се преместят в Козлодуй. Възможно е, трудно, но възможно“, заяви Борисов.

Той подчерта, че според него най-добрият вариант остава съвместният проект с Украйна.

„За мен най-добрият вариант е да се направи в Украйна съвместно предприятие, joint venture, и да си поделяме печалбата“, каза той.

Борисов коментира и темата за договора с Турция за газовия оператор „Боташ“, като заяви, че липсва достатъчно информация.

„Не знам точно премиерът Радев какво е договарял, с кого го е договарял и как го е договарял. За мен това, което съм правил, е най-полезното“, каза той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията му не е пасивна опозиция и критикува начина, по който управляващите водят политиката си.

„Това, че ние говорим обективно и с факти, и гласуваме против, и че не ги обиждаме с епитети, това не е снишаване. Напротив – ние сме възпитани, ние сме системна партия“, каза Борисов.

Той отново критикува бюджета на правителството и предупреди за последиците от увеличаването на дефицита. „Европейската система ни налага процедура по свръхдефицит. Това не е червена лампа, това е червен картон. Сменете си и си променете бюджета“, заяви Борисов.

За казуса с незаконното строителство във варненската местност "Баба Алино" каза, че там "Коцев си отговаря".

"С тези нови 10 млрд. дълг в следващите правителства нищо няма да може да се строи. Ще се чисти дълг. Каквото сме си направили, това ще сърбаме всички. И ние направихме много глупости последната година и резултатът справедливо беше такъв. Да ни се зачитат глупостите и грешките, но и всичко добро, което направихме за България. Искам и доброто, и лошото да бъдат оценени", завърши лидерът на ГЕРБ.

Кирил Пламенов