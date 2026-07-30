50-те най-велики луксозни хотела на Земята: Втора част

От 2023 г. насам Robb Report обикаля света в ...

Hotel del Coronado | Сан Диего, Калифорния

За мнозина Hotel del Coronado, наричан с обич „Hotel del“ от верните си гости, е истинска емблема на Сан Диего. Разпознава се мигновено по червения покрив с фронтони и златистия плаж.

Хотелът е и на 138 години. Но не споменавайте възрастта пред тази гранд дама. През 2025 г. той завърши мащабна многогодишна реставрация и модернизация за 550 млн. долара, която го въведе в нов век на първокласното гостоприемство.

Историческата викторианска архитектура е запазена, но сега има 938 стаи, разпределени в пет различни „квартала“.

Най-новото попълнение са 75-те крайморски вили в Shore House – „изключително ексклузивна“ зона с отделен достъп до басейна, препоръчвана от Клифърд.

Гостите имат огромен избор: нов целодневен ресторант Nobu, преосмислен спа център и салон и сърф преживяване под ръководството на професионалния сърфист Джейми О’Брайън.

Clayoquot Wilderness Lodge | Остров Ванкувър, Канада

Този висок клас лагер в отдалечените гори на остров Ванкувър задава стандартите за непринуден лукс.

Стаите в палатки не правят компромиси с удобствата – баните например имат подово отопление – и са съвършена отправна точка за приключения сред непокътнатата природа.

Палатките със собствени бани край водата са подредени по бреговете на река Бедуел и предлагат пряка, безпрепятствена гледка към водата.

„Винаги бихме се стремили да резервираме именно тях за членовете на Scott Dunn Private“, казва Мори.

Горските палатки са разположени сред древна гора от кедри и канадски бучиниш. Те предлагат по-уединено, мрачно и дълбоко потапящо преживяване сред природата.

Дните могат да бъдат изпълнени с наблюдение на китове и мечки, колоездене и преходи из дъждовната гора.

Опазването на природата е основна част от мисията на Clayoquot. Повече от 20 години лоджът работи с властите и местните коренни общности за възстановяване на популациите от дива сьомга. Колкото повече са тези риби в реката, толкова по-здрава е цялата екосистема.

Най-великите луксозни хотели в Централна и Южна Америка

Няколко от избраните места в Южна Америка са лидери в отдалечения лукс, като устойчивостта и опазването на природата са в основата на дейността им. Независимо дали посещавате бразилска Амазония или Свещената долина в Перу, въздействието на престоя ви се простира далеч отвъд стените на хотела.

Cristalino Lodge | Алта Флореста, Бразилия

Дълбоко в бразилската Амазония, на около 40 минути с автомобил и лодка от летище Алта Флореста, се намира Cristalino Lodge – петзвездно убежище сред дивата природа, поставило опазването на природата в центъра на своята мисия.

Първоначалният план на основателката Витория да Рива е бил да защити няколкостотин хектара от басейна на река Кристалино – район с огромно биоразнообразие, застрашен от обезлесяване.

Днес начинанието включва един от най-добрите еколоджове в света, екологична фондация и природния резерват Cristalino с площ 28 167 акра.

Бунгалата са просторни, удобни и устойчиво изградени със сертифицирана дървесина от възобновяеми гори. Те са спокойна база за две ежедневни екскурзии с водач.

Могат да се резервират и по-дълги програми, посветени на природата, фотографията или наблюдението на птици. Районът се смята за едно от най-добрите места в света за птиценаблюдение.

Sol y Luna | Урубамба, Перу

Хотел от Relais & Châteaux в Свещената долина, който финансира и училище за местни деца? Да, моля.

Основателите Пети и Франц Мирибел откриват Hotel Sol y Luna през 2000 г. само с 14 къщички. Приходите финансират фондация Sol y Luna, която осигурява грижи и образование за деца от най-бедните общности на Перу.

До 2014 г. Relais & Châteaux вече е забелязала проекта.

Днес Sol y Luna разполага с 43 частни каменни къщички, два съвременни перуански ресторанта, луксозен спа център и собствена конюшня с перуански коне пасо.

Хотелът е на около час и половина с автомобил от Куско и предлага отлична отправна точка за тандемен парапланеризъм, планинско колоездене, рафтинг, разглеждане на инкски археологически обекти и пътуване до Мачу Пикчу.

Накратко, преживяването е „изключително“, казва Грей.

Refugia Chiloé | Остров Чилое, Чили

Със своята ъгловата архитектура, вдъхновена от традиционните чилотски палафитос – дървени къщи върху колове – Refugia Chiloé се откроява във всяка класация.

Хотелът с 24 стаи, известен преди като Tierra Chiloé и все още собственост на семейство Пърсел, което притежава и Ski Portillo, е издигнат върху бетонни колони. Така се свежда до минимум въздействието върху земята и се използват въздушните течения и гледките от хълмистото местоположение на остров Чилое.

Гостите получават първокласно гостоприемство – ястия с продукти от фермата, градината и морето, великолепна дървена сауна и отопляеми вътрешни и външни басейни – в комбинация с екскурзии по суша и вода с водач.

Самата дестинация е необикновена. Намира се недалеч от северните граници на чилийска Патагония и е известна със своите църкви от XVIII век, построени от йезуитски мисионери и включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Four Seasons Hotel and Residences Cartagena | Колумбия

От април Four Seasons Hotels and Residences официално присъства и в Картахена, а дебютът е впечатляващ.

Марката вече е сред най-забележителните обитатели на изпълнения с изкуство бохемски квартал Гетсемани, като възстановява не една, а няколко исторически сгради.

Социален клуб в стил боз-ар от 20-те години на XX век приютява фоайето, атриума и двата основни ресторанта – Grand Grill и Bar Lelarge.

Францискански манастир от XVI век е сърцето на колониалното крило със стаи, разположени около тих вътрешен двор със стогодишни банянови дървета.

Няколко исторически киносалона са преобразени в пространства за събития и обществени ресторанти.

„Красив дизайн и нов живот за невероятни исторически сгради“ в град, към който интересът рязко нараства, казва Уилмот-Ситуел.

Най-великите луксозни хотели в Океания

Няколко утвърдени фаворита в Австралия и Нова Зеландия остават в списъка. В Куинстаун, столицата на приключенията в Нова Зеландия, обаче се появява нов изискан претендент. Големият бариерен риф също има ново красиво място за отдих.

Mt. Mulligan Lodge | Маунт Мълиган, Австралия

Макар този лодж в австралийската пустош да не е нов, нашите Travel Masters определят Mt. Mulligan като недооценен претендент, който продължава да изглежда свеж и редовно надминава очакванията.

Съпрузите Джеймс и Фийби Игън се завръщат като управители през 2024 г., подобряват кулинарната програма и обръщат повече внимание на семействата. Това е един от малкото луксозни лоджове във вътрешността на Австралия, които приемат деца от всички възрасти.

Гостите могат да правят преходи, да карат каяк и падълборд, да ловят барамунди, да посетят стара златна мина или да участват в обиколка на животновъдното стопанство.

Малките рейнджъри могат да учат за животинските следи и традиционните лекарства от дивата природа, докато родителите им се наслаждават на пикник, приготвен от готвач, или плуват в инфинити басейна с гледка към скалите.

Благодарение на ремонта през влажния сезон на 2023/2024 г. мястото вече напълно заслужава най-високия клас.

„Истинско приключение в австралийската пустош, без да се жертва комфортът“, казва Мори.

Southern Ocean Lodge | Остров Кенгуру, Австралия

В Австралия никога не е било тайна, че остров Кенгуру е дом на един от най-добрите курорти в света. Просто трябваше опустошителен пожар и драматично възраждане, за да го забележи и останалата част от света.

През 2020 г. пожарите, които изпепелиха почти половината остров, унищожиха и Southern Ocean Lodge. Четири години по-късно, през декември, той отвори отново.

Макс Причард, първоначалният архитект на хотела, създава почти точно копие на оригинала.

Комплексът има 25 апартамента, излизащи радиално от централната сграда. Изключение е апартаментът с четири спални, който гледа към целия имот и драматичния океански бряг.

Атмосферата е спокойна и жилищна. Ресторантът е изключително изискан и използва местни продукти, а централният бар е на самообслужване. Същото важи и за цялата винарска изба – просто вземате каквото желаете.

Повечето гости идват заради преживяванията, включени във всеки престой – разходки по върховете на скалите с водач, наблюдение на звездите и дивите животни.

В хотела всяка стая предлага „непрекъсната панорамна гледка към Южния океан, дивите храсти мале и белите пясъци на залива Хансън – няма нито една лоша стая“, казва Мори.

Orpheus Island Lodge | Куинсланд, Австралия

Само с 14 апартамента и пряк достъп от плажа до Големия бариерен риф, Orpheus Island радва гостите още от 30-те години на миналия век. Едва след скорошно основно обновяване обаче той се присъединява към колекцията Luxury Lodges of Australia.

Отворен отново на 1 юли, частният островен курорт вече предлага непринуден лукс с по-малък екологичен отпечатък.

Апартаментите и вилите са по-големи и по-светли, с по-високи тавани и нови бани. Преживяването се случва в еднаква степен на открито и на закрито.

Гостите могат да се хранят в новия ресторант или на частна вечеря на плажа. Цената включва всичко, както и подбрани австралийски вина и бири.

Всеки ден се организират гмуркане с шнорхел, риболов и неограничено използване на падълбордове, каяци, катамарани и друга екипировка.

Едновременно могат да отседнат само 28 гости, а целият курорт може да бъде нает ексклузивно. Това го превръща в една от новите любими бази на нашите Travel Masters за разглеждане на Големия бариерен риф.

Roki Collection Queenstown | Нова Зеландия

Столицата на приключенските спортове в Нова Зеландия започва като дестинация за туристи с раници. После много от тях порастват, печелят пари и се връщат, за да се забавляват на по-високо ниво.

През септември 2025 г. Roki донесе ново равнище на лукс в Куинстаун с впечатляващ хотел само с апартаменти, гледащ към езерото Уакатипу и Южните Алпи, само на две минути от центъра.

Обслужването е изключително – „дискретно, внимателно, приятелско и обмислено“, казва Стюарт Риг.

Храната е на световно ниво, независимо дали искате само тост с авокадо или изискана вечеря в Essence под ръководството на шеф Пол Фрогат. Той е работил в ресторанти със звезди „Мишлен“ и преди това е ръководил кухнята на ултралуксозния Huka Lodge.

Въпреки малкия размер – само 15 апартамента – хотелът има възможности за всеки, с конфигурации от една, две, три, четири и седем спални.

Flockhill Lodge | Южния остров, Нова Зеландия

От откриването си през 2022 г. тази действаща овцеферма, превърната в луксозно имение, се превръща в гореща точка в място, което учтиво може да бъде наречено „насред нищото в Нова Зеландия“.

По-щедро описание би било: 36 000 акра девствена природа на Южния остров, близо до скалните образувания Castle Hill, които Далай Лама някога нарича „духовен център на Вселената“.

Историческата основна къща, датираща от около 1857 г., може да настани до осем души. Частен готвач предлага напълно персонализирани ястия, придружени от гледки към Южните Алпи.

По-новите попълнения включват вили за двама до четирима души, ресторант Sugarloaf със сезонно дегустационно меню и уелнес център с фитнес, йога студио, кедрова сауна и топли и студени басейни.

Вероятно ще имате нужда от тях след заниманията във Flockhill: преходи, колоездене, риболов, каяк, пещерни приключения и наблюдение на звездите. Пред много от тях можете да добавите и „с хеликоптер“.

Когато казват, че това е действаща ферма, наистина го мислят – тук има 11 600 овце и 450 говеда. При желание можете дори да опитате да бъдете фермер.

Kokomo Private Island | Остров Яукуве Леву, Фиджи

В архипелага Кадаву във Фиджи ултралуксозният ол инклузив Kokomo Private Island разполага с 21 крайбрежни вили със собствени басейни и пет къщи по хълмовете с лични икономи и детегледачки.

Това прави изключително лесно да се уедините и да се наслаждавате на собственото си късче рай.

Под ръководството на новия генерален мениджър Карън Мерик, която започва работа през декември, Kokomo поставя нов акцент върху преживяванията, „за да издигне ваканцията на тропически остров във Фиджи на още по-високо ниво“, казва Риг.

Изградени са нови спортни съоръжения, включително игрища за пикълбол с треньори, които допълват уелнес, спа и йога предложенията.

Обиколките на островната ферма и риболовните преживявания позволяват на гостите да проследят пътя на продуктите до ресторанта Walker D’Plank, който няма фиксирано меню.

Има и практически дейности за опазване на природата, като възстановяване на корали и плуване с манти. Те са достъпни за гости от всички възрасти и ги доближават до намиращия се наблизо Голям риф Астролаб.

Най-великите луксозни хотели в Азия

На континент с мащабите на Азия усещането в най-ексклузивните места за настаняване естествено е толкова разнообразно, колкото и местните кухни. От дворците на Раджастан до планините на Виетнам – има по нещо за всеки.

Nihi Rote | Остров Роте, Индонезия

Сестринският хотел на прочутия Nihi Sumba е „сдържан и сравнително непознат“ в сравнение със своя по-шумен събрат, казва Уилмот-Ситуел – и това е добре.

Чисто новият курорт се състои от 21 луксозни крайбрежни вили с частни малки басейни и открити дневни пространства.

Съществуването му отчасти подпомага едноименна академия по хотелиерство, създадена да повишава квалификацията на местните жители, така че те да работят и да се възползват от развитието на луксозния туризъм в Индонезия.

Мястото е идеално за запалени сърфисти. Плажът Бо’а е известен с чистите си води и вълната Bo’a Barrel – дясна рифова вълна, която образува дълги кухи тунели и бързи стени.

Още по-добре е, че можете да стигнете до нея директно пеша от плажа, без лодка, каквато е необходима за много други сърф места около Роте.

Six Senses Vana | Утаракханд, Индия

Преди три години гигантът в луксозния уелнес Six Senses поема това убежище в Дехрадун, основано през 2014 г. от предприемача Вир Сингх.

„Вана“ означава „гора“ – препратка към пищния резерват от салови дървета с площ 21 акра, сред който се намира хотелът.

За щастие новият оператор не променя прекалено много предложението, а възприема интегративния подход, с който Vana вече е известен: съчетаване на конвенционална медицина, аюрведа, традиционна китайска медицина, йога и тибетска медицина.

Основното предимство в последната област е, че терапевтите са обучавани в почитаната академия Men-Tsee-Khang и имат специално разрешение от Далай Лама да практикуват древните лечебни ритуали извън традиционна тибетска среда.

Дори скептично настроените вероятно ще променят възгледите си, казва Далтън: „Гостите пристигат любопитни и си тръгват убедени, без никога да се чувстват подложени на нещо задължително или плашещо.“

Собственият ѝ съпруг е бил един от новоповярвалите.

Amanbagh | Раджастан, Индия

Неравномерното разширяване на Aman накърни някогашната безупречна репутация на марката. Но престой в някой от хотелите, разработени лично от основателя Ейдриън Зека, е достатъчен да възстанови вярата ви. Amanbagh е един от оригиналните му проекти.

Визията му определя пищния и разточителен хотел, състоящ се от 37 стаи и вили около примамлив басейн сред просторни градини, където свободно се разхождат пауни.

Не забравяйте обаче да държите вратите затворени, защото любопитните маймуни по дърветата са достатъчно нахални, за да влязат вътре.

„Ако някой ми каже, че ми остават само няколко дни живот, първото нещо, което ще направя, е да се настаня в Amanbagh“, казва Джаясундера.

Той го определя като „най-възхитителната приумица, която познавам – абсурдно елегантен розов дворец насред нищото“.

Capella Taipei | Тайван

Никога не бихте предположили, че се намирате само на минути от летището.

Capella Taipei е представително съвременно имение, проектирано от звездните архитекти André Fu Studio като дълго, бавно поемане на въздух в най-многолюдния град на Тайван.

Гостите могат да се насладят на следобеден чай в целодневния салон във фоайето, на пълна тишина във флотационната капсула на спа центъра, на омакасе в ресторант Mizue – едно от петте места за хранене – или да работят с местен културен консултант на Capella, за да разгледат арт квартали като Taze-Neihu и Huashan 1914 Creative Park.

Катрин Хийлд препоръчва апартаментите с тераси и частни басейни и определя вечерните удобства в стаите като „извън всякакви класации“.

Една вечер до леглото ѝ се появила рамкирана снимка на двете ѝ кучета лабрадор – изображение, което управата открила в профилите ѝ в социалните мрежи.

Amanoi | Залив Вин Хи, Виетнам

Amanoi не е нов, но този почти съвършен крайбрежен хотел се спуска по планински склон в отдалечен национален парк във Виетнам и продължава да удивлява на всяка крачка.

Как да изберете между Wellness Pool Villa със собствен хамам и гледка към езеро, обсипано с лотосови цветове, и почти 3000-квадратната Amanoi Ocean Pool Villa с частни басейни и дървени тераси към морето?

Няма лош избор. Всяко място за настаняване е лично убежище.

Все пак би било грешка да не посетите ресторанта на скалния връх, спа центъра Aman край езерото или околния биосферен резерват.

Ветеранът на Aman и генерален мениджър Джой Арпорнрат Куектонг е „непрекъснато на разположение и осигурява изключително преживяване“, казва Хийлд.

Най-великите луксозни хотели в Африка

Максималистичен дворец в Маракеш, „спа-фари“ край Кейптаун и дивечов резерват в делтата на Окаванго, различен от всичко останало – всичко това е тук.

Kazazian Arax | Река Нил, Египет

Все повече бляскави международни оператори изпълват водите на Нил с луксозни плавателни съдове, докато изкушението да се почувствате като малко по-малко убийствена Агата Кристи става все по-силно.

Санди Кънингам откроява сред всички тях египетската компания Kazazian. Базираният в Ново Кайро оператор на луксозни хотели и кораби предлага коренно различно преживяване.

Тази 60-метрова дахабия за 18 гости, предназначена предимно за частно наемане, се отличава и с естетиката си. Вместо да се връща към имперските времена, интериорът напомня по-скоро на елегантна съвременна суперяхта в бяло.

Компактният дизайн е умишлен, тъй като корабът е достатъчно малък, за да стига до места, недостъпни за по-големите съдове.

„Това осигурява ненадминат достъп до скрити места за акостиране и острови“, казва Кънингам. „Пристигнете с хеликоптер, а след това плавайте по Нил като Клеопатра.“

Ol Jogi | Лайкипия, Кения

Равнината Лайкипия може да не е толкова предпочитана за наблюдение на диви животни, колкото Масай Мара, но именно това е едно от предимствата ѝ.

Тук има по-малко посетители, природата е по-дива, а дългият, вълнист пейзаж създава усещане за необятността на Африка.

Но не идвайте, освен ако не сте отседнали в Ol Jogi, собственост на фамилията Вилденщайн, прочута с художествените си галерии, казва Марк Лейкин.

Имотът с 13 спални се намира в собствен резерват от 58 000 акра и има великолепно прекален интериор, напълно подходящ за място, замислено от покойната Джоселин Вилденщайн. Вратата към винарската изба например е истинска банковата врата на швейцарски трезор.

Най-голямото предимство обаче е уникалното място за наблюдение на животни, което Лейкин нарича „може би най-доброто укритие в Африка“.

До него се стига през подземен тунел с мокет, а накрая се появявате точно срещу водоем, осигуряващ съвършени възможности за снимки.

Olinto Atlas Mountain Retreat & Spa | Мароко

Още един бивш победител в Best of the Best. Този очарователен микрохотел сред обагрените в пурпурно Атласки планини е сред любимите места на Грей в Северна Африка.

Има само девет каменни павилиона, разположени като в оазис. Най-добрите три разполагат със собствени малки басейни.

Хотелът е майсторско творение на италианския аристократ принц Фабрицио Русполи, който го създава заедно с партньора си Хосе Абете.

Всяка стая е изпълнена с мебели, ръчно изработени от местни майстори, а сградите са проектирани лично от Русполи.

„Той ги измервал с обикновени бамбукови пръчки и сам рисувал как трябва да изглеждат витражите“, разказва Грей.

Големият бонус е самият Русполи. Той често е на място и понякога събира местни музиканти да свирят в дневната на дома му в съседство, като кани и гостите да се присъединят.

La Mamounia | Маракеш, Мароко

Постоянен участник в тази класация – и напълно заслужено.

Хотелът се намира в сърцето на Маракеш, само на кратка разходка от лабиринта на медината, но се усеща като оазис.

Пищните му градини от 20 акра са наследство от най-ранната история на мястото, когато тук се намирала розовата градина на принц Мулай Мамун.

Хотелът е построен през 20-те години на XX век в отличителна смесица от мавритански стил и ар деко. Още от началото привлича известни личности.

Уинстън Чърчил, на когото днес е кръстен един от баровете, бил редовен гост и рисувал пейзажите от балкона си.

Зимният престой на Пол Маккартни в началото на 70-те години пък вдъхновил песента „Mamunia“. Текстът ѝ е своеобразна почит към хотела – когато житейските ветрове ви връхлетят, не се оплаквайте от трудностите, а се скрийте в своето безопасно убежище, за да изчакате бурята.

Това е толкова вярно днес, колкото и тогава, за хотел, който Ганц обича, защото успява да бъде „емблематичен, легендарен и все пак актуален“.

Kuganha | Западен Кейп, Южна Африка

Много хора идват в Южна Африка за сафари, но палатъчният лагер Kuganha иска да дойдете за „спа-фари“.

След цялостна реконструкция бившият лагер с три палатки отвори отново през март като убежище с десет апартамента, разположено в резервата Кару с площ 25 000 акра.

Освен че подпомага частен резерват с Голямата петорка, ръководен от природозащитни принципи, Kuganha предлага пълно уединение само на няколко часа от Кейптаун.

„Това са най-големите палатки в Африка“, казва Кънингам. „Направо са убийствено красиви.“

Всяка разполага със собствен спа център в апартамента: две масажни легла, топъл и студен басейн, парна баня, сауна, басейн за флотационна терапия, солна халотерапевтична камера и двойни външни вани и душове.

Tawana Botswana | Резерват Мореми, Ботсвана

Мислите, че вече сте виждали делтата на Окаванго? Не и по този начин.

Новопостроеният лагер Tawana на Natural Selection се намира в резервата Мореми в Ботсвана – близо 1900 квадратни мили тревисти земи и заливни равнини, изпълнени с антилопи, слонове, лъвове и хипопотами.

Tawana няма огради, което означава, че наблюдението на диви животни се случва по всяко време, а не само по време на ежедневните сафари турове.

Можете да ги видите край близката река Гомоти или слон да дойде до частната ви тераса и басейн, за да пие вода, както се е случило с Мори.

„Това е невероятно специален лагер“, казва тя, с „много красива архитектура и прекрасни хора“.

Той е създаден в партньорство с вожда Тавана Мореми от племето батавана, чиито представители живеят по тези земи от векове.

Най-великият луксозен хотел в Антарктика

Макар списъкът тук да съдържа само едно място, то е забележително – капсули за спане, вдъхновени от космическите станции, които позволяват да разглеждате вътрешността на Антарктида в комфорт.

White Desert Echo Camp | Земя Кралица Мод, Източна Антарктика

Живеем в свят, в който във вътрешността на Антарктика вече има няколко луксозни лагера – в зависимост от това коя част на Белия континент искате да посетите.

White Desert Echo продължава да привлича кралски особи и индустриални магнати със своето дръзко, неземно предложение: отопляеми футуристични капсули за спане, проектирани да наподобяват космически станции и разположени директно върху пласт древен син лед с дебелина от няколко километра.

Лагерът може да бъде напълно разглобен и се премахва в края на всеки сезон. Това обаче не личи по удобните легла king size и самостоятелните душове – удобство, което отличава мястото от останалите.

Прозорците от пода до тавана предлагат невероятни гледки към върховете и ледените полета на Източна Антарктида. Затъмняващи щори предпазват гостите през нощта от среднощното слънце.

През деня гостите са „герои в собствената си история“, казва главният изпълнителен директор на White Desert Патрик Уудхед – катерят ледове, карат ски бягане, спускат се по въжени линии и изследват ледени пещери, като постепенно се превръщат в посланици на Антарктида.

Клифърд го определя като „абсолютния връх на лукса в отдалечени места“.

Мария Пенчева