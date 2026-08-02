Малко хора, много смърдящ боклук на пешеходните жълти павета: Пореден провал на кмета Терзиев

Почти никакви хора - не очакваните тълпи от играещи си деца, които обясняваше, че ще има кметът Терзиев, запечатахме в първия ден на пешеходните уикенди на август, при това малко след 18 ч., когато жегата попреминава. Провалът на инициативата е виден, а още по-неприятното е, че се комбинира с неописуема смрад поради неизчистени купища боклук на най-престижния софийски булевард Цар Освободител, с подсилено от горещото време гниене.

Това е въпреки почти двойните пари в сравнение с предишния кмет, които Терзиев лично даде заедно с монопола на сметта на групата Титан, идваща от ВИС.

Напомняме, че пешеходни уикенди и то не само през август, а през цялата година имаше при соца, когато булевардът се наричаше Руски. Тогава обаче той се миеше всекидневно, нямаше проблеми със сметосъбирането при десетки пъти по-малък бюджет за целта.

А на всичко отгоре не бяха "къщи на духовете" на старта на "булеварда с лиричния ритъм" стърчащите прелъстени и изоставени иначе прекрасни сгради на онова, което беше в по-късна епоха Париба и гранд хотел България в съседство. Като се добавят напуканата фасада и ръждясалият покрив на Двореца откъм източното му крило, приютило Етнографския музей и третия по старост асансьор в цяла Европа, и разпадащото се здание на Природонаучния музей, картината става още по-тъжна.

Пък близо до финала на паветата зее изпразнена от съдържание някогашната кантора на БГА Балкан при соца, а след това банков клон - онази най-стратегическа ъглова витрина в целия град на пл. Народно събрание.

Вечер пък храм-паметникът Ал. Невски незнайно защо снощи беше неосветен.

София, включително центъра на центъра на милионния град, никога не е би в по-лоша форма. Дали е много умно от страна на кмета да подчертава това?

Борис Ангелов