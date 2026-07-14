522 600лв. дължи кметът Бл. Коцев за заграбени публични имоти от семейната фирма с лихвите

Всеки следващ ден, в който фамилията на кмета не плаща дълга си към обществото, им струва около 111 лв./57 евро.

А общото задължение със законната лихва е около

522 600 лв/267 200 евро

Така отговарям на всички, които ме питат колко точно дължи фирмата на Коцеви „Овърсийз Хоризонт“, която беше окончателно задължена по силата на окончателно съдебно решение:

• да плати 383 522,20 лв. главница, плюс законна лихва;

• да предаде на Община Варна владението върху по-голямата част от двата паркови имота;

Това е гражданско обезщетение за неоснователно обогатяване от ползване на чужди имоти без достатъчно правно основание, според определението на ВКС.

Ето приблизително точна сметка за законната лихва и цялата дължима сума:

Към 14 юли 2026 г., при главница 383 522,20 лв. и законна лихва от 7 септември 2023г. (когато е заведено делото), натрупаната лихва би била приблизително:

около 139 000 лв.

Така общото задължение би достигнало приблизително:

522 600 лв.

или след превалутиране по фиксирания курс - около 267 200 евро, от които около 71 100 евро лихва.

Сметката е направена по действащите за съответните полугодия ставки (До края на 2025 г. законната лихва се определяше като ОЛП на БНБ към 1 януари или 1 юли плюс 10 процентни пункта, като дневната лихва е 1/360 от годишната. От 1 януари 2026 г. формулата е основната рефинансираща лихва на ЕЦБ плюс 8 пункта)

В момента задължението нараства с около 111 лв./57 евро на ден, всеки следващ ден с малко повече заради неплащане.

И това е само за задължението до септември 2023г.

За периода от тогава до днес сумата вече ще е съвсем различна, защото пазарната стойност на терените е много по-висока, съответно и данъчните им оценки.

Общата сума на задължението на Коцеви би надхвърлила милион след прецизна сметка.

Но преди всичко Общината трябва да предяви претенции за времето след 2023 г., а това едва ли ще се случи, докато Благомир Коцев е кмет.

Защото Коцев не защитава обществения интерес, а личния си - това вече е ясно на всички.

Ето тук е ролята на областния управител Марио Смърков, който трябва да настоява Общината да си потърси своето от „Хоризонт“. Затова слагам в коментар и неговото изявление от днес, в което приветства решението на ВКС и уверява, че ще продължи да отстоява интересите на държавата.

И, понеже става дума за частна държавна собственост, дадена за стопанисване на общината, а впоследствие незаконно присвоена от „Хоризонт“,

Смърков има всички основания, пък и задължение, да настоява:

- „Хоризонт“ да се издължат на обществото

- Общината да предяви претенции за продължаващото незаконно ползване на имотите и след 2023 г., та до днес.

Наталия Господинова