Майонезата не е толкова вредна, колкото изглежда – експерти

Майонезата отдавна има репутацията на една от най-нездравословните добавки към храната. Високото съдържание на мазнини и калории, както и дългогодишните опасения около холестерола в яйчните жълтъци, карат мнозина да я избягват. Според диетолози обаче този продукт често е несправедливо демонизиран и в умерени количества може да бъде част от балансирано хранене.
„Майонезата не е по природа вредна. Една супена лъжица в сандвич с риба тон например спокойно може да се впише в здравословен хранителен режим“, обяснява консултантът по хранене Софи Медлин от CityDietitians, предаде ДейлиМейл.
Стандартна порция майонеза от около 15 грама съдържа приблизително 100 калории и 10 грама мазнини. Това е значително повече от горчицата или оцетните дресинги, но не означава, че трябва напълно да се изключи от менюто.
Според Медлин по-добър избор обикновено са горчицата, салсата, дресингите на основата на кисело мляко и хумусът. В същото време майонезата съдържа по-малко наситени мазнини от масло, крема сирене и много кремообразни сосове, въпреки че калорийността им е сходна.
Една от ползите на майонезата е, че мазнините в нея подпомагат усвояването на мастноразтворимите витамини A, D, E и K, които се съдържат в зеленчуците.
Основната хранителна стойност зависи от използваното растително масло. Ако то е богато на ненаситени мазнини, продуктът може да бъде по-благоприятен за сърдечно-съдовото здраве.
Изследвания с участието на над 120 000 души показват, че замяната на наситените мазнини с полиненаситени или мононенаситени намалява риска от коронарна болест на сърцето съответно с 25% и 15%.
На пазара се предлагат класически, нискомаслени, веган и японски варианти като Kewpie. Според специалистите няма универсално най-здравословен избор.
Пълномаслената майонеза съдържа повече калории, но обикновено е приготвена с ненаситени растителни мазнини. Нискомаслените варианти намаляват калориите за сметка на добавени нишестета, сгъстители, подсладители и други технологични съставки.
Веган майонезата не съдържа яйца, но често включва стабилизатори и силно преработени съставки. Японската Kewpie се отличава с по-богат вкус, тъй като се прави само с яйчни жълтъци, но остава продукт с високо съдържание на мазнини.
Приготвената у дома майонеза позволява избор на вида и количеството масло и избягване на някои добавки. Това обаче не я прави автоматично по-полезна, защото основните съставки остават същите.
Освен това домашната майонеза, приготвена със сурови яйца, крие по-висок риск от хранително отравяне, ако не се спазват стриктно правилата за безопасност и съхранение.
Съвременните научни данни показват, че холестеролът в яйцата оказва много по-малко влияние върху нивата на холестерола в кръвта, отколкото се смяташе в миналото.
Голямо международно проучване с над 146 000 участници не открива съществена разлика в нивата на холестерола между хора, които консумират по едно яйце седмично, и такива, които изяждат по седем.
По-важен фактор за повишаването на холестерола остават наситените мазнини, съдържащи се в масло, тлъсти меса и други животински продукти.
Експертите предупреждават, че майонезата може да не е подходящ избор за всички.
Хората, приемащи антикоагуланти като варфарин, трябва да поддържат постоянен прием на витамин K, тъй като растителните масла в майонезата могат да повлияят на действието на лекарството.
При хора, приемащи медикаменти за отслабване като орлистат, богатите на мазнини храни могат да предизвикат неприятни странични ефекти, включително диария, газове и коремни спазми.
Майонезата не е подходяща и за хора с алергия към яйца или соя, тъй като повечето продукти съдържат именно тези съставки.
Според Софи Медлин майонезата не трябва да бъде определяна като „враг“ на здравословното хранене. Тя обаче е калоричен продукт и прекомерната ѝ консумация може да допринесе за покачване на теглото.
„Най-здравословният подход не е да я забраняваме напълно, а да я използваме съзнателно и в умерени количества“, заключава диетологът.
Кирил Пламенов
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