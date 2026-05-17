Арестуваха наследника на Mango за убийството на баща му

Синът на основателя на модния гигант Mango – Джонатан Андик, е бил арестуван в Испания по подозрение за участие в смъртта на баща си Исак Андик, съобщават световните агенции. 71-годишният Исак Андик, който създава Mango през 1984 г. и превръща бранда в една от най-големите модни компании в Европа, загина през декември 2024 г. след падане от около 100 метра по време на преход край планината Монсерат близо до Барселона.
Първоначално случаят беше определен като нещастен инцидент. Разследването обаче е било подновено след появата на противоречия в показанията на сина му, който е бил единственият свидетел на трагедията. Испанската полиция вече разглежда случая като възможно убийство.
Според разследващите, версията на Джонатан Андик за случилото се не съвпада напълно с част от събраните доказателства и експертизите на мястото на инцидента. Семейството на милиардера обаче настоява, че той е невинен и заявява пълно съдействие на властите.
До момента съдът в Каталуния е наложил пълна секретност върху делото, а официални обвинения все още не са повдигнати.
Наталия Каменова
