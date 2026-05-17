Гърция изтегли системите Patriot, пазещи небето над България

Гърция ще изтегли противовъздушните системи "Пейтриът", разположени в началото на тазгодишните атаки на САЩ и Израел срещу Иран, в Дидимотихо (на североизточната сухопътна граница) и на остров Карпатос (в югоизточната част на Егейско море).

Батареята в Дидимотихон край границата с Турция беше разположена по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална ракетна атака от Иран. Тогава Гърция осигури и два изтребителя F-16 за защита на въздушното пространство на България., припомня БГНЕС.

Държавната телевизия ERT съобщи, че решението е взето по време на заседание на Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA) под председателството на премиера Кириакос Мицотакис.

Решението било взето поради "промяна в геополитическите условия". Ракетните батареи "Пейтриът" бяха разположени на Карпатос и Дидимотихо през март, за да осигурят защита срещу потенциални входящи ирански балистични ракети или дронове камикадзе, след като предполагаем ирански дрон експлодира в британска военна база в Кипър. Разполагането в района на Еврос беше решено с цел осигуряване на покритие за България. Нито една от батареите не е участвала в бойни действия. Гърция също така разположи две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър, тъй като опасенията за сигурността около острова в Средиземно море ескалираха.

Министерството на отбраната на Турция изрази съжаление относно разполагането на ПВО на Карпатос, аргументирайки се, че островите в източната част на Егейско море трябва да останат демилитаризирани съгласно международния договор, с който те са отстъпени на Гърция след Втората световна война. Турското външно министерство също възрази срещу разполагането на ракетите. Атина отхвърли протестите като неоснователни. Заседанието на KYSEA в понеделник също така одобри закупуването, в рамките на мащабната програма на Гърция за военни доставки, на четири италиански фрегати FREMM втора употреба в сделка на два етапа. Очаква се първите два кораба от клас Carlo Bergamini да струват 700 милиона евро. KYSEA одобри и модернизацията на четирите остарели гръцки фрегати от клас MEKO в корабостроителниците в Скарамангас.

БГНЕС припомня, че на 5 март 2026 г., след заседание на Съвета по сигурността в София заради ескалиращото напрежение в Близкия изток (конфликта между Израел и Иран и инциденти с дронове в Кипър), българската страна отправи официално искане към Гърция за съюзническа подкрепа в рамките на НАТО. На 6 март се проведе телефонен разговор между Атанас Запрянов и Никос Дендиас. Гръцкият министър официално обявява пред медиите, че след решение на Правителствения съвет по външни работи и отбрана на Гърция, страната му ще предостави активи и персонал за защита на българското въздушно пространство.

На 12 март Никос Дендиас бе на официално посещение в София по покана на Запрянов, за да препотвърдят и детайлизират споразумението. В рамките на визитата се проведоха и съвместни тренировъчни полети между български МиГ-29 и гръцки F-16. По време на тези разговори беше договорено Гърция да разположи една своя ракетна батарея "Пейтриът" в подходяща зона в Северна Гърция (конкретно в района на град Дидимотихо, близо до границата). Целта бе комплексът да покрива голяма част от българската територия срещу евентуални балистични заплахи от Близкия изток, без това да нарушава общата отбранителна способност на самата Гърция.

Гърция прехвърли и два изтребителя F-16 на летище в северната си част с изключителната задача да оказват допълнително съдействие и охрана на българското въздушно пространство. Двама висши гръцки офицери от Военновъздушните сили бяха командировани в София, за да осигурят директна координация с българското военно командване. Освен за ПВО, двамата министри разговаряха за военната мобилност по Източния фланг на НАТО и съвместни проекти за модернизация чрез европейския механизъм SAFE.

