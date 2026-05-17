Димитър Кисимов обърна поставен и записа мъжки тенис турнир

Единственият сигурен български участник в основната схема на "Ролан Гарос" – юношата Димитър Кисимов, записа победа в мъжки тенис турнир.
Той се наложи над петия поставен Али Яздани в Куршумлийска баня, Сърбия, на клей след обрат с 4:6, 6:3, 6:3 след повече от два часа игра.
Така 18-годишният софиянец записа първи успех при мъжете в основна схема за сезона. Той участва в състезанието на клей, благодарение на ранкинга си при юношите.
На осминафиналите Кисимов ще играе в четвъртък срещу победителя от мача между Кристиан Джонов (Германия) и Кристиан Юхас (Сърбия).
Кирил Пламенов
