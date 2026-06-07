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17.06.2026 14:21

България е с най-високата годишна инфлация в еврозоната през май

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България е отчела годишна инфлация от 6,3% през май 2026 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), показват ревизирани данни на Евростат, публикувани днес. Това е най-високото ниво на инфлацията в страната от септември 2023 г. и поставя България на второ място в Европейския съюз по темп на поскъпване, непосредствено след Румъния, която отчита 9,7%.


След България се нарежда Литва с 5,1% инфлация, сочат данните на европейската статистическа агенция. В същото време страната ни остава с най-висок годишен ръст на цените в рамките на еврозоната.


На месечна база потребителските цени у нас са се повишили с 0,3% през май. За сравнение, през април годишната инфлация е била 6%, което показва ускоряване на темпа на поскъпване.


Данните съвпадат с предварителните оценки на Евростат, публикувани по-рано. По националната статистика на НСИ инфлацията за май, измерена по националния индекс, достига 6,9% на годишна база, докато месечната промяна е нулева.


В рамките на еврозоната годишната инфлация през май се е ускорила до 3,2%, спрямо 3% през април и 1,9% година по-рано. В целия Европейски съюз показателят достига 3,3%, като се отчита леко повишение спрямо предходния месец.


По данни на Евростат инфлацията е намаляла в 11 държави членки и се е увеличила в 16, което показва неравномерно развитие в различните икономики.


Основен двигател на поскъпването в еврозоната са услугите, които допринасят най-много за общото ниво на инфлацията. След тях се нареждат енергията, храните, алкохолът и тютюневите изделия, както и неенергийните промишлени стоки.


Мария Пенчева



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