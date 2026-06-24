Бях последният, който разбра: истинската причина толкова бракове да се разпадат след 40

Някъде, върху карта с памет на стар и отдавна забравен смартфон или може би в плик със снимки, все още леко лепкави от проявяването във фотолабораторията, се пази групова снимка на шест привидно щастливи семейни двойки. Всички наши приятели. (Приятели на тогавашната ми съпруга и мен.)

Снимката е направена на Нова година преди около 15 години. Дванадесет души – съпрузи един до друг, прегърнати, усмихнати, вдигнали чаши за бъдещето. Очаквахме още деца към вече родените 14 между нас и още много шумни събирания с обещания за „приятели завинаги“.

Днес и шестте двойки от тази снимка са разведени.

През следващите години след онзи празничен миг всяка от тези жени и мъже, докато все още бяха на 40 и малко над 50 години, взеха едно голямо решение.

То беше породено или от внезапно прозрение за брака, или от бавно натрупващи се разочарования, от постепенно изчезване на щастието, близостта и хармонията, от срив на интимността – може би дори от изкушение към изневяра.

Но хладнокръвно – самостоятелно или заедно – те прецениха ситуацията и въпреки децата, общия ипотечен кредит, годишните почивки в Средиземноморието, вторите домове, училищните такси и удобството на дългите празнични уикенди с роднини, решиха, че е по-добре да поемат по отделни пътища.

В повечето случаи именно жените започнаха раздялата.

Писателката и журналистка Сам Бейкър разказва пред Daily Mail, че е разговаряла с 50 жени между 40 и 60 години и почти не ѝ трябвали пръстите на двете ръце, за да преброи тези, които са в дългогодишна връзка и са доволни от баланса на труда, властта и отговорностите.

Една от тях – Стефани, 49-годишна, която е била с мъжа си още от тийнейджърските им години – описва отчаянието си от различните им амбиции:

„Благославям го, че иска прост живот – секс, две бутилки вино, скариди кунг пао и голф през повечето дни, с три бири по пътя към вкъщи – но това е неговата мечта. Не е моята. Отегчена съм. Постоянно се питам: това ли е всичко?“

Къде сгрешиха мъжете?

Ако попитате жените, отговорът ще бъде: мъжете били мрачни, затворени, незрели, променливи, понякога агресивни и дори неверни.

Не сме поемали достатъчно от домашните задължения. Не сме споделяли отговорностите за децата. (Почти всички тези обвинения важат и за мен, признава авторът.)

В един-два случая причината била борба за власт – едната страна била по-успешна в кариерата си, а другата се превърнала в недоволен човек, който стои вкъщи, гледа телевизия, докато съпругата му пътува по света и печели парите.

Но какво мислят мъжете?

Разбира се, ние никога не сядаме и не говорим един с друг за отношенията и браковете си – мъжете просто не правят това. Но отделни разговори показват общо усещане: че не сме оценени и разбрани.

Усещане за загуба на мъжественост, ограничение и намаляване на сексуалния живот. Чувство, че животът ни се изплъзва и че може би сме направили грешния избор и сме се обвързали твърде рано.

Аз и съпругата ми, след почти 20 години брак, бяхме първите от шестте двойки, които се разделиха. Изглежда, че дадохме началото на верижна реакция.

Скоро всички двойки от снимката вече имаха адвокати, нови жилища, разделени финанси и емоционално дистанцирани животи. Това беше краят на браковете – и на веселите новогодишни партита.

Все по-често, особено при младите нещастни двойки, това е моделът.

От всички привидно добре съвпадащи двойки, които съм познавал през последните около 20 години, бих казал, че 80% вече са анулирали брака си, преминават през тежък развод или са започнали нов живот с нов партньор.

Това е неудържим влак на разделите, епидемия от раздяли. Понякога изглежда, че всеки или е разведен, или се развежда.

Мъжете често разбират последни

През 2022 г. средната продължителност на браковете, завършили с развод, е била 12,9 години. Това означава, че има огромен брой внезапно свободни мъже около 50-годишна възраст и жени около 48 години.

Повечето мои приятели мъже изобщо не видяха раздялата да идва.

На пръв поглед по време на семейни събирания и общи почивки една двойка може да изглежда доволна, спокойна и емоционално стабилна. А после изведнъж… всичко приключва.

Често съпругите са планирали раздялата месеци наред, обсъждали са планове и стратегии с приятелки. Мъжът, който „последен разбира“, звучи като клише, но според моя опит често точно това се случва.

Но ако мъжът е този, който иска раздялата, причината може да бъде внезапното осъзнаване, че двамата вече не си пасват – липса на привличане, раздразнение и усещане, че вече не принадлежиш на тази връзка.

По време на дългия процес на раздяла идват ярост, отчаяние и тъга.

Както казва героят на Матю Макфадиън Том Уамбсганс на съпругата си Шив в сериала „Наследници“:

„Чудя се дали тъгата, която бих изпитал без теб… би била по-малка от тъгата, която получавам, когато съм с теб.“

Нов шанс след развода

Все по-често решението идва с готов план Б.

Особено при мъжете се появява осъзнаването, че времето не е безкрайно.

„Имам един живот. Ако имам късмет, съм едва по средата му. Наистина ли искам да прекарам следващите 50 години с човек, който ме дразни, не споделя интересите ми, няма дълбоки чувства към мен и критикува почти всичко, което правя?“

При поколението на нашите родители отговорът често е бил: да.

Да издържиш. Да преглътнеш. Да запазиш брака на всяка цена.

Но през XXI век съществува примамливата идея за втори шанс. Че животът не приключва с развода.

Разговарях с женени и разведени мои приятели.

Женените се оплакваха от изчезващия сексуален живот, липсата на общи интереси, чувството, че не са чути и оценени. От повторението на едни и същи навици и скучни ритуали.

Разведените се разделяха на две групи: тези, които са прекратили брака си, защото са намерили нов партньор (щастливите), и тези, които са били изоставени или просто са стигнали края на пътя (още по-тъжните).

Един мой приятел, който на 58 години е имал три деца с новата си съпруга, казва:

„Никога не подценявайте колко труден ще бъде разводът. Ще има емоционални, финансови и практически последици с години. Но има начин отново да намерите любов.“

„Може да сте прекарали последните десет години, слушайки от жена си колко сте безполезен и ужасен… а след раздялата да откриете, че има стотици жени, които мислят точно обратното. Това е откровение.“

Но не всеки получава щастлив край.

Друг мой познат предупреждава:

„Ако сте се чувствали самотен по време на брака си, подгответе се да се чувствате още по-самотен след развода.“

Друг добавя:

„Казват, че мъжът живее в по-лоши условия след развод. При мен точно така стана. Намали се банковата ми сметка, намаля жилищното ми пространство, кръгът ми от приятели, увереността ми и социалният ми живот.“

„Денят на развода“

Известна лондонска бракоразводна адвокатка ми каза, че никога не си взема зимна почивка в Карибите или на ски, защото януари винаги е най-натовареният и печеливш период.

Причината според нея е, че двойки, които са страдали месеци, години или дори десетилетия, изведнъж се оказват в принудителната близост на семейната празнична идилия – често 10-14 дни заедно – и осъзнават по време на празничната вечеря, че вече не могат да се понасят.

Адвокатката ми признава, че обикновено именно жените идват първи при нея – 63,1% от молбите за развод са подадени от жени – и настояват документите да бъдат подготвени веднага след новогодишните празници.

Дори бракоразводната индустрия има име за тази дата: „Денят на развода“ – първият понеделник след 1 януари.

И този ден идва точно след онази съдбовна снимка на шест привидно щастливи семейни двойки.

Не че, както обикновено, някой от нас, мъжете, го беше предвидил.

Източник: Превод по материала на Саймън Милс за Daily Mail