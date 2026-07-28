Bugatti W16 Mistral стана част от специалната лятна изложба в музея Louwman

Един от най-ексклузивните роудстъри на Bugatti – W16 Mistral, зае почетно място в музея Louwman в Нидерландия, където през цялото лято е посветена специална изложба на легендарния 16-цилиндров двигател W16.
Автомобилът е изложен сред колекция от изключителни класически и съвременни модели и отдава почит на една от най-знаковите епохи в историята на Bugatti. W16 Mistral е последният сериен модел на марката, оборудван с емблематичния 8,0-литров четиритурбинен двигател W16.
Роудстърът развива 1600 к.с. и през 2024 г. постави световен рекорд за най-бърз открит сериен автомобил, достигайки 453,91 км/ч. Производството му е ограничено до 99 екземпляра, като всички са разпродадени още преди началото на серийното производство.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 02 август 21:00ч.
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