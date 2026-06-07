Дете е в критично състояние след падане от тротинетка в Асеновград

МВР съобщи за пореден инцидент с дете, паднало от електрическа тротинетка.
Малолетно е в критично състояние след падане от него електрическа тротинетка в Асеновград, съобщиха от Областната дирекция на вътрешните работи в Пловдив.
Детето е управлявало тротинетката с несъобразена скорост, вследствие на което е загубило контрол над превозното средство в момент на преминаване по неравност на пътя.
Инцидентът е станал късно вечерта - около 22:40 в петък, уточнява БТА. Детето е настанено в болница със сериозна травма.
Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
Също миналия петък две деца в София пострадаха сериозно при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал "Бояна".
Едното от ранените деца, момиче на 14 години, е в реанимацията на "Пирогов" с черепно-мозъчна травма, а приятелчето му, 12-годишно момче, също е прието в спешната болница със счупена ключица.
Ден по-рано други две деца се озоваха в болница във Велико Търново, също след инцидент с електрическа тротинетка. Двете 14-годишни момчета са се движили, качени на тротинетка, по пътя за село Козя река, в района на село Константин.
Едното е управлявало превозното средство, а другото се е возило на него. Паднали са на пътното платно и са получили сериозни травми.
Кирил Пламенов
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