Дете е в критично състояние след падане от тротинетка в Асеновград

Две деца са пострадали при инцидент с ...

МВР съобщи за пореден инцидент с дете, паднало от електрическа тротинетка.

Малолетно е в критично състояние след падане от него електрическа тротинетка в Асеновград, съобщиха от Областната дирекция на вътрешните работи в Пловдив.

Детето е управлявало тротинетката с несъобразена скорост, вследствие на което е загубило контрол над превозното средство в момент на преминаване по неравност на пътя.

Инцидентът е станал късно вечерта - около 22:40 в петък, уточнява БТА. Детето е настанено в болница със сериозна травма.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Също миналия петък две деца в София пострадаха сериозно при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал "Бояна".

Едното от ранените деца, момиче на 14 години, е в реанимацията на "Пирогов" с черепно-мозъчна травма, а приятелчето му, 12-годишно момче, също е прието в спешната болница със счупена ключица.

Ден по-рано други две деца се озоваха в болница във Велико Търново, също след инцидент с електрическа тротинетка. Двете 14-годишни момчета са се движили, качени на тротинетка, по пътя за село Козя река, в района на село Константин.

Едното е управлявало превозното средство, а другото се е возило на него. Паднали са на пътното платно и са получили сериозни травми.

Кирил Пламенов