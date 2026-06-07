Директорът на НДК: Не взимам 14 000 евро, а 9773 средна месечна заплата

В момента средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето. Важно е да се уточни, че това не е фиксирана сума - тя варира на тримесечие според постигнатите показатели. Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS изпълнителният директор на НДК Андрияна Татарова. Тя коментира изнесените данни от министъра на културата Евтим Милошев за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Той посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 милиона евро, а ръководството вземало заплати от близо 14 000 евро месечно. Милошев каза, че ще поиска тези суми за възнаграждения да бъдат върнати.

Андрияна Татарова изтъкна, че нито тя, нито Съветът на директорите на НДК си е определял сам възнаграждението. "В момента тече одит при нас. Дори съм изненадана, че се забави, защото разполагаме с всички документи, доказващи, че сме спазили закона", изтъкна тя.

Тя уточни, че Националният дворец на културата е търговско дружество, а не бюджетна организация. "Не сме държавни служители. Плащаме данъци и осигуровки като всяко търговско дружество. Когато бях назначена в края на януари 2024 година, имах договор за управление като член на Съвета на директорите с министъра на културата. След това имам отделен договор, с който ми се възлага управлението на НДК като изпълнителен директор. Това са два различни договора с различни възнаграждения, уредени по закон. След това дойде и казусът с клон Варна - Фестивалният комплекс във Варна, който е част от дружеството. Заварихме там изключително тежко състояние - бих го нарекла „батак“, но всъщност става дума за сериозни управленски и документални проблеми", обясни Татарова.

По думите ѝ в казуса с Варна е извършен вътрешен одит и е изпратен доклад до Министерството на културата. "Последва проверка, която установи натрупани нарушения през последните 10 години. Това наложи аз да бъда назначена като управител на клон Варна, за да се синхронизират документите и да се изчистят несъответствията. В този период управлявах клон Варна около година и половина без възнаграждение. След одит на Министерството на културата беше препоръчано да се сключи договор за управление, включително с определено възнаграждение", уточни тя казуса с договорите на свое име.

Директорът на НДК изтъкна, че първоначално възнаграждението ѝ било около 2900 лева към февруари 2024 година. "Например през октомври 2024 година получих 2213 лева общо за всички дейности. До август 2025 година възнагражденията се движеха в този диапазон. След това, след разговори с Агенцията за публични предприятия и с принципала - Министерството на културата, беше установено, че има несъответствия във формулата за изчисление на възнагражденията. След промени в показателите, на база резултати и финансови критерии, възнаграждението се промени. В момента средното месечно възнаграждение достига около 9773 евро", изтъкна тя.

Андрияна Татарова уточни - това не е фиксирана сума, а варира на тримесечие според постигнатите показатели. "Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно. Трябва да се говори за средно месечно възнаграждение, защото сумите варират", заяви Татарова.

А що се отнася до резултатите - загубите на дружеството са намалени значително, приходите са увеличени, а състоянието на НДК се подобрява. "Не виждам основание за оставка, при положение, че законът е спазен и резултатите са положителни", категоричен е директорът на НДК.

Мария Пенчева