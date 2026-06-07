ЕЦБ повиши лихвените проценти за първи път от 2023 г

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви днес повишение на основния си лихвен процент с 25 базисни пункта, с което той достига 2,25%. Решението беше широко очаквано от финансовите пазари, които предварително оценяваха почти на 100% вероятността за подобен ход преди заседанието на Управителния съвет на институцията.

От ЕЦБ посочиха, че повишаването на лихвите е продиктувано от засилващия се инфлационен натиск, породен от войната между САЩ и Иран и отражението ѝ върху глобалните енергийни пазари.

"Конфликтът в Близкия изток създава инфлационен натиск, а решението за повишаване на лихвените проценти е обосновано при различни сценарии за развитието на кризата и нейното влияние върху средносрочните перспективи пред еврозоната", се казва в официалното изявление на банката.

Наред с промяната в паричната политика ЕЦБ ревизира и прогнозите си за инфлацията. Според новите оценки средногодишната инфлация в еврозоната ще достигне 3% през 2026 г., след което постепенно ще се забави до 2,3% през 2027 г. и до целевите 2% през 2028 г.

От институцията обясняват корекцията с очакванията за по-високи цени на енергийните ресурси, които вероятно ще окажат влияние върху цените на храните, промишлените стоки и услугите.

В същото време централната банка понижи прогнозите си за икономическия растеж. Според новите оценки икономиката на еврозоната ще нарасне с 0,8% през 2026 г., с 1,2% през 2027 г. и с 1,5% през 2028 г.

Представители на ЕЦБ посочиха, че по-слабите очаквания за растеж отразяват по-сериозното въздействие на войната върху пазарите на суровини, реалните доходи на домакинствата и доверието на бизнеса и потребителите.

Мария Пенчева