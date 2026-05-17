Оманският залив може да се превърне в „гробище“ за американския флот: Иран

Есминецът „Франк Е. Питърсън-младши“ (DDG-121) от клас „Арли Бърк“, въоръжен с управляеми ракети, провежда бойни стрелби в навечерието на американската атака срещу Иран.

27 февруари 2026 г., Арабско море.

Техеран може да отговори с военни действия срещу американските военноморски сили, ако те продължат блокадата на иранските пристанища. Това заяви високопоставен ирански представител, който предупреди, че Оманският залив може да се превърне в „гробище“ за американските бойни кораби.

В интервю за иранската държавна телевизия в неделя Мохсен Резаи, член на висш консултативен орган към върховния лидер Моджтаба Хаменей, заяви, че търпението на Иран към продължаващите морски ограничения е на изчерпване след седмици на нарушено корабоплаване.

„Колкото по-дълго продължава морската блокада срещу Иран, толкова по-големи ще бъдат щетите за световната икономика“, каза Резаи. „Съветваме американските военни да прекратят обсадата, преди Оманският залив да се превърне в тяхно гробище.“

Резаи, бивш командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, подчерта, че Техеран би бил оправдан да отвърне военно на подобен акт на война, какъвто според него представлява блокадата.

Американският президент Доналд Тръмп обяви военноморската операция на 13 април, което подкопа непреките дипломатически усилия с посредничеството на Пакистан. Макар Вашингтон и Техеран да обявиха крехко примирие на 8 април, и двете страни продължават да отхвърлят условията на другата за по-широко споразумение.

През уикенда Тръмп засили натиска върху Техеран чрез публикации в социалните мрежи, предупреждавайки, че „часовникът тиктака“ за Иран. Той сподели и изображение, показващо Иран, атакуван от съседни държави, включително страни, които досега са запазвали неутралитет в конфликта.

Кризата бе предизвикана от американско-израелска бомбардировъчна кампания, насочена срещу ръководството на Иран и ключова инфраструктура. В отговор Техеран нанесе ответни удари срещу държавите, участвали в атаките, както и срещу регионални страни, предоставящи бази на американската армия. Иранските власти също така ограничиха корабоплаването през Ормузкия проток — стратегически воден път, свързващ Персийския залив и Оманския залив.

Според информации на „Аксиос“ и Си Ен Ен, в събота Тръмп е свикал висши представители на националната сигурност, за да обсъдят следващите стъпки, включително възможността за нови военни действия. Срещата се е състояла часове след завръщането му от държавно посещение в Китай. По данни на източници в нея са участвали вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и специалният пратеник Стив Уиткоф.

Пламен Валентинов