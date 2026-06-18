Иран обяви победа над САЩ

Иранският президент Масуд Пезешкиан държи подписания меморандум за разбирателство със Съединените щати, 18 юни 2026 г.

Новоподписаният меморандум за разбирателство между САЩ и Иран представлява дипломатическа победа за Техеран, постигната чрез демонстрация на сила, и е доказателство, че Вашингтон не е успял да постигне нито една от военните си цели, заявиха ирански представители.

Документът от 14 точки беше подписан дистанционно от президента Доналд Тръмп и иранския му колега Масуд Пезешкиан късно в сряда и влезе в сила незабавно, според пакистанските посредници.

Американската страна реагира необичайно сдържано публично. Белият дом все още не е публикувал окончателния текст на меморандума, въпреки че високопоставен американски представител, пожелал анонимност, е прочел съдържанието на документа пред журналисти след дни на критики заради секретността около споразумението.

Междувременно председателят на иранския парламент и главен преговарящ в разговорите Мохамад Галибаф определи меморандума като доказателство за капитулацията на САЩ.

„Това споразумение е доказателство за провала на Съединените щати“, заяви Галибаф в телевизионно интервю в сряда. „Хората ще го видят и сами ще преценят.“

Техеран твърди, че документът отразява поредица от отстъпки от страна на Вашингтон, включително премахване на американската морска блокада, облекчаване на санкциите върху иранския петролен износ, достъп до замразени ирански средства и подкрепен от САЩ план за икономическо възстановяване на стойност най-малко 300 милиарда долара. Вашингтон също така се е съгласил да не налага нови санкции и да не разполага допълнителни сили в региона, докато двете страни преговарят за окончателно споразумение.

В замяна Иран „ще предприеме необходимите мерки“ за възстановяване на свободата на корабоплаване през Ормузкия проток – нещо, което не е било проблем преди американско-израелската атака. Техеран обаче сигнализира, че ключовият морски път няма просто да се върне към условията отпреди войната.

„Подчертавам още веднъж, че Ормузкият проток никога няма да се върне към предишното си състояние“, заяви Галибаф. „Иран има право на суверенитет над Ормузкия проток и, разбира се, ще получава такса за предоставяните услуги.“

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи добави, че се разработва рамка за управление на ключовия морски път, като вече са проведени консултации с Оман, както е предвидено в меморандума.

Техеран подчерта и формулировките в документа, свързани с Ливан.

„Ако нападенията на израелския режим срещу Ливан продължат, това ще се счита за нарушение на ангажиментите на другата страна по меморандума за разбирателство“, заяви Багаеи.

Меморандумът не представлява окончателно мирно споразумение, а поставя началото на 60-дневен период на преговори, през който Вашингтон и Техеран се очаква да обсъдят иранската ядрена програма, облекчаването на санкциите, замразените активи, бъдещото управление на Ормузкия проток и окончателно уреждане на отношенията, което да бъде одобрено от Съвета за сигурност на ООН.

Формулировката за ядрената програма в документа гласи, че Иран „потвърждава отново, че няма да придобива или разработва ядрени оръжия“ – позиция, която Техеран поддържа от години, включително по време на предишните американско-израелски атаки. В меморандума се посочва още, че страните ще изработят механизъм за управление на натрупаните запаси от обогатен материал, като минималното изискване е той да бъде разреден на място под наблюдението на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Часове след подписването Тръмп публикува няколко съобщения в Truth Social, без да спомене споразумението. По-рано през деня той защити меморандума, като предупреди, че ще „бомбардира Иран до дупка“, ако страната не спазва поетите ангажименти.