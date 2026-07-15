Испания на Adidas чака на финала на Мондиала Англия на Nike

Облечената в Adidas Испания достигна на финала на световното първенство по футбол в САЩ, след като победи Франция на Nike. По логиката на шампионатите вече над 30 години в другата полуфинална двойка също има представители на двата гигантна за спортно облекло. Там с Nike e Англия, която по бизнес логиката, която извежда определени тимове до последната среща на мондиалите, е фаворит срещу Аржентина. В противен случай, точно в САЩ местният световен гигант за спортна екипировка да не стигне поне до мач за купата ще бъде повече от сензация, ако не и до самото злато.

Испанците откриха с дузпа на Оярсабъл, вкараха втори гол чрез Порро. Освен пътят на Франция към първото място, Мбапе, който е начело в листата на голмайсторите, заедно с Меси, може би ще изгуби тази битка, ако не вкара в малкия финал. Смятаният за друг от фаворитите за приза преди световното първенство - Ямал, който не можа да блесне с нещо особено на мондиала, си отмъсти с ярки фалове срещу Мбапе, за което обаче не получи заслужен жълт картон, и против други нападатели на съперниците. Но пък се опита да симулира падане втори път за наказателен удар, след като изработи първата дузпа.

Още по-голямата драма за французите беше, че мачът съвпадна с националния празник на страната.

Пламен Веселинов