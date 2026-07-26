  
Кога са президентските избори?

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26.07.2026 16:07

Кога са президентските избори?

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Във връзка с наближаващите избори за президент и вицепрезидент две уточнения:


1. Съгласно Конституцията на Република България Народното събрание насрочва с решение изборите за президент и вицепрезидент. Изборите се произвеждат не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари 2027 г. Така най-ранната дата за президентския вот е 25 октомври с евентуален балотаж на 1 ноември. Вторият вариант е: избори на 1.11 и балотаж на 8 ноември. Ако вотът е на 8 ноември, то вторият тур би бил на 15.11. И последният вариант е: избори на 15 и балотаж на 22 ноември.


2. Пълномощията на президента не се прекратяват на основание чл. 97 от Конституцията, когато той се кандидатира за участие в президентски избори (Тълкувателно решение 2 от 1991 г. на Кконституционния съд). Действащият президент не излиза в отпуск, нито се замества от някой, когато се регистрира за кандидат.


Наталия Киселова, юрист, ексшеф на НС


 



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