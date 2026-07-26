Младеж без книжка открадна кола и катастрофира в нива край Монтана

Младеж на 21 години от село Замфирово, община Берковица, е откраднал автомобил от село Долно Белотинци, община Монтана, и е катастрофирал тежко с него край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

След подаден сигнал около 9:00 часа вчера екип на полицията посетил околовръстния път на Монтана, който е част от главен път Е-79. В нива край шосето бил намерен обърнат по таван автомобил „Рено Канго“, а в него в безсъзнание лежал 21-годишния младеж.

При последвалото разследване било установено, че той е откраднал автомобила през нощта от село Долно Белотинци и че колата е собственост на местна жителка на 41 години. Справка показала, че младият мъж е неправоспособен и никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство. В тежко състояние той е откаран в болница.

По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс. Изяснява се размерът на нанесените по автомобила множество материални щети. Крадецът не е задържан заради състоянието му, уточниха от полицията в Монтана.

Кирил Пламенов