Мантинелите се оказаха по БДС, вече слагат нови, Шишков е излъгал за парите: Фактите

Помните ли протяжния истеричен писък за "оня милиард" за мантинели, който телевизорите цяла седмица уточняваха в лева ли е, или в евро? Оказаха се малко над 400 милиона за 5 години. След това се разбра и друго - че мантинелите ни отговарят на стандартите, но от 2014 година. Сега започва тяхната подмяна, като новите вече са монтирани на около 1600 км., като остават цели 17 000 и то до 2034 година.

Повече от очевидно е, че тези "огромни" средства са именно за част от планираната подмяна по новите стандарти и то само за част от пътищата.

Защото, ако си направите труда да разделите сумата на километрите, ще получите под 25 000 лева за километър - очевидно крайно недостатъчно за промяна в цялата страна. И очевидно след 5 години ще има нова обществена поръчка и нови 400-500 милиона евро.

Евгени Петров