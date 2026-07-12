  
Мантинелите се оказаха по БДС, вече слагат нови, Шишков е излъгал за парите: Фактите

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13.07.2026 09:19

Мантинелите се оказаха по БДС, вече слагат нови, Шишков е излъгал за парите: Фактите

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       Помните ли протяжния истеричен писък за "оня милиард" за мантинели, който телевизорите цяла седмица уточняваха в лева ли е, или в евро? Оказаха се малко над 400 милиона за 5 години. След това се разбра и друго - че мантинелите ни отговарят на стандартите, но от 2014 година. Сега започва тяхната подмяна, като новите вече са монтирани на около 1600 км., като остават цели 17 000 и то до 2034 година.


Повече от очевидно е, че тези "огромни" средства са именно за част от планираната подмяна по новите стандарти и то само за част от пътищата.


Защото, ако си направите труда да разделите сумата на километрите, ще получите под 25 000 лева за километър - очевидно крайно недостатъчно за промяна в цялата страна. И очевидно след 5 години ще има нова обществена поръчка и нови 400-500 милиона евро.                


 Евгени Петров        


 



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