На 13 г. Луи Вюитон извървя 470 км пеш до Париж, за да създаде световна марка

Едва 13-годишен, сам и само с дрехите на гърба си, Луи Вюитон напуска дома си и тръгва пеша към Париж. Две години по-късно той достига френската столица – начало на история, която по-късно ще се превърне в една от най-успешните в света на луксозната мода.

Луи Вюитон е роден през 1821 г. в малко село в планината Юра в източна Франция. Майка му умира, когато той е на 10 години, а след трудни отношения с мащехата си през пролетта на 1835 г. решава да напусне дома си. Пред него стои път от около 470 километра до Париж, който изминава пеша. По време на пътуването работи каквото намери – сече дърва, помага в конюшни и върши различни временни дейности, за да си осигури храна и място за нощувка. В Париж пристига през 1837 г., вече 16-годишен.

В столицата започва чиракуване при майстора Мосю Марешал – изработчик на специални сандъци и куфари за заможни клиенти. В продължение на близо две десетилетия усъвършенства занаята си, а през 1852 г. е назначен за личен майстор на куфарите на императрица Йожени – съпруга на Наполеон III.

Две години по-късно Вюитон се жени и открива собствена работилница близо до площад Вандом в Париж. На табелата пред нея пише: „Опаковаме сигурно и най-крехките предмети. Специалисти в опаковането на модни изделия.“

През 1858 г. той представя революционен за времето си продукт – лек куфар с плосък капак, изработен от непромокаемо платно. Новият дизайн заменя традиционните заоблени кожени куфари и позволява лесното им подреждане един върху друг – предимство, което се оказва изключително практично с навлизането на железопътния транспорт и параходите.

Успехът идва бързо и още през 1859 г. Луи Вюитон открива по-голяма работилница в Асниер, край Париж, към която изгражда и дом за семейството си.

Повече от 165 години по-късно работилницата в Асниер продължава да функционира, като там и днес ръчно се изработват част от емблематичните куфари и кожени изделия на световноизвестната марка.

Наталия Каменова