Англия оцеля с 10 души и сломи Мексико на Ацтека

Англия победи домакина Мексико с 3:2 в зрелищен осминафинал на световното първенство пред повече от 80 000 зрители на легендарния стадион „Ацтека“ и се класира за четвъртфиналите.

Големият герой за тима на Томас Тухел бе Джуд Белингам, който реализира два гола, а Хари Кейн добави трето попадение от дузпа. Англичаните доиграха почти цялото второ полувреме с човек по-малко след червения картон на Джарел Куанса, но удържаха мощния натиск на домакините.

Чуждестранните медии определиха двубоя като истинска класика на световните първенства. Reuters акцентира върху характера на англичаните, а Sky Sports нарече успеха „една от най-великите елиминационни победи“ на Англия. The Guardian цитира Тухел, според когото победата „се усеща като спечелен финал“.

Белингам влезе и в историята, след като стана първият футболист след Диего Марадона през 1986 г., отбелязал два гола в мач от световно първенство на емблематичния стадион „Ацтека“.

Кирил Пламенов