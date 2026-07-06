  
Белингам блесна с исторически дубъл, Англия оцеля с 10 души и сломи Мексико на Ацтека

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06.07.2026 10:21

Англия оцеля с 10 души и сломи Мексико на Ацтека

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Англия победи домакина Мексико с 3:2 в зрелищен осминафинал на световното първенство пред повече от 80 000 зрители на легендарния стадион „Ацтека“ и се класира за четвъртфиналите.


Големият герой за тима на Томас Тухел бе Джуд Белингам, който реализира два гола, а Хари Кейн добави трето попадение от дузпа. Англичаните доиграха почти цялото второ полувреме с човек по-малко след червения картон на Джарел Куанса, но удържаха мощния натиск на домакините.


Чуждестранните медии определиха двубоя като истинска класика на световните първенства. Reuters акцентира върху характера на англичаните, а Sky Sports нарече успеха „една от най-великите елиминационни победи“ на Англия. The Guardian цитира Тухел, според когото победата „се усеща като спечелен финал“.


Белингам влезе и в историята, след като стана първият футболист след Диего Марадона през 1986 г., отбелязал два гола в мач от световно първенство на емблематичния стадион „Ацтека“.


Кирил Пламенов


 



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