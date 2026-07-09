Нов тест за 15 минути разкрива мъжката плодовитост, учените алармират за спад от над 50% на сперматозоидите

Пиенето на кокосово мляко по време на ...

Учени разработиха първия по рода си бърз домашен тест за сперма, който може да провери мъжката плодовитост само за 15 минути.

Тестът използва същата технология като тази при тестовете за COVID-19 и изисква единствено проба от семенна течност.

Най-голямото му предимство е, че може да се използва у дома, което позволява на мъжете да проверят качеството на спермата си, без да посещават специализирана клиника.

Разработката идва на фона на нарастващите опасения за мъжкото репродуктивно здраве.

Според професор Симон Имлер, преподавател по генетика и репродукция в Училището по биологични науки към Университета на Източна Англия, броят на сперматозоидите в световен мащаб е намалял с повече от половина през последните 50 години.

„Мъжката плодовитост и репродуктивното здраве досега не са получавали достатъчно внимание“, заяви тя.

„Една от всеки шест двойки се сблъсква с проблеми при зачеването, като приблизително 50% от случаите могат да бъдат свързани с мъжкия партньор.“

„През последните години средният брой на сперматозоидите е намалял наполовина заради влиянието на климатичните промени, повишения стрес, химическите добавки в храните, затлъстяването и нездравословното хранене.“

Компанията Virilitas Labs, създадена като отделен проект от Университета на Източна Англия, се е заела да разработи тест, който да дава по-точна картина за мъжката плодовитост.

В момента на британския пазар вече се предлагат няколко домашни теста за мъжка фертилност, но според професор Имлер повечето от тях имат сериозни ограничения.

„Съществуващите устройства за страничен поток са неточни и измерват само един показател – броя на сперматозоидите или тяхната подвижност, тоест способността им да се движат ефективно към яйцеклетката“, обясни тя.

„Това само по себе си не е добър показател за цялостното мъжко репродуктивно здраве или плодовитост.“

Новият тест на Virilitas Labs използва същата технология за страничен поток, която се прилага при COVID тестовете, но анализира множество биомаркери, свързани с плодовитостта и репродуктивното здраве.

Комплектът работи заедно със специално приложение за смартфон, което предоставя персонализирани съвети на потребителите въз основа на начина им на живот и здравословните им навици.

Според получените резултати мъжете ще могат да се свържат и със специалисти по репродуктивна медицина чрез приложението.

„Мъжете не се включват активно в грижата за фертилността си, защото няма ясен път, създаден специално за тях“, заяви д-р Даниел Марку, експерт по репродуктивна генетика в Университета на Източна Англия.

„Създаваме Virilitas, за да решим този проблем.“

„Комбинацията от приложение, домашен тестов комплект и технологична платформа е създадена така, че да отведе потребителите от объркването към конкретни действия и в крайна сметка към подходяща медицинска помощ.“

Екипът се надява тестът да направи изследването на мъжката плодовитост по-лесно и достъпно за повече хора във Великобритания.

Професор Имлер допълни:

„Нашата цел е да започнем сериозен разговор по този въпрос и да дадем на хората, които се сблъскват с проблеми със зачеването, ясни насоки и измерими показатели за репродуктивното здраве, които да ги насочат към ресурси, способни да помогнат.“

„Очакваме да приключим разработката на платформата и тестовия комплект, след което да увеличим производството с помощта на производител, за да направим достъпа до тях възможно най-широк.“

„В момента водим активни разговори с дистрибутори във Великобритания и по света, за да направим теста достъпен като цена и да позволим на клиентите да получат оценка на мъжката си плодовитост без необходимост от медицинско направление.“

Все още не е ясно колко ще струва тестът.

Основни причини за мъжко безплодие

Най-честата причина за безплодие при мъжете е ниското качество на семенната течност – течността, която съдържа сперматозоидите и се отделя при еякулация.

Сред възможните проблеми са:

липса на достатъчно сперматозоиди – много нисък брой или пълна липса;

сперматозоиди, които не се движат правилно, което затруднява достигането им до яйцеклетката;

сперматозоиди с неправилна форма, което може да попречи на движението и оплождането.

В много случаи причината за проблемите със семенната течност остава неизвестна.

Съществува връзка между повишената температура в областта на скротума и влошеното качество на спермата, но не е доказано дали носенето на по-свободно бельо подобрява плодовитостта.

Сред причините могат да бъдат и увреждания на тестисите, включително инфекции, рак на тестисите, операции, вродени дефекти или случаи, при които единият или двата тестиса не са се спуснали в скротума.

Друг фактор е вазектомията – процедура, при която се прекъсват каналите, по които сперматозоидите излизат от тестисите. Макар операцията да може да бъде обърната, възстановяването на плодовитостта невинаги е успешно.

Безплодие може да бъде причинено и от хипогонадизъм – необичайно ниско ниво на тестостерон, който участва в производството на сперматозоиди.

Някои лекарства и вещества също могат да повлияят негативно. Сред тях са противовъзпалителното лекарство сулфасалазин, анаболни стероиди, използвани за изграждане на мускули, някои химиотерапевтични препарати, определени билкови продукти и незаконни наркотици като марихуана и кокаин, които могат да влошат качеството на спермата.

Източник: ДейлиМейл