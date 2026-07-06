  
„Заклинанието“ се завръща: нов филм разширява хорър вселената на Уорън

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11.07.2026 17:00

„Заклинанието“ се завръща: нов филм разширява хорър вселената на Уорън

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Филмовата хорър поредица „Заклинанието“ („The Conjuring“) няма да приключи, въпреки че последният ѝ филм беше представян като финал. Новото заглавие във вселената вече е официално потвърдено — „The Conjuring: First Communion“, като премиерата му е насрочена за 10 септември 2027 г.


Филмът ще бъде предистория, която се очаква да върне зрителите към по-ранните години на Ед и Лорейн Уорън и техните първи паранормални разследвания. Режисурата е поверена на Родриг Хюрат, а сценарият е на Ричард Наинг и Иън Голдбърг.


Проектът идва след огромния финансов успех на последния филм от основната поредица и е част от разширяващата се „Заклинанието“ вселена, която вече включва и спин-офи като „Анабел“ и „Монахинята“.


Първите филми от поредицата започват през 2013 г. и разказват най-известните случаи на семейство Уорън — включително обитавани къщи и предполагаеми демонични прояви, които оформят основата на франчайза.


Историите са вдъхновени от реални случаи, документирани от Ед и Лорейн Уорън, известни американски паранормални изследователи. Макар случаите да са широко популярни, тяхната достоверност остава предмет на спорове между скептици и привърженици на свръхестественото.


Първият филм „Заклинанието“ (2013) е базиран на реалния случай на семейство Пeрън, които твърдят, че след преместването си във ферма в Род Айлънд през 1971 г. започват да преживяват необясними и плашещи паранормални явления. В историята участват и Ед и Лорейн Уорън, които описват случая като демонична активност, свързана с духа на жена на име Батшеба Шърман, макар това да няма доказателства извън техните разкази. Филмът обаче силно драматизира събитията и смесва различни версии, така че представлява по-скоро холивудска интерпретация, отколкото точен документ на реалните събития.


Мария Пенчева


 



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