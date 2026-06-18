  
НС одобри вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро

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18.06.2026 15:12

НС одобри вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро

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До приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Министерският съвет може да поема и държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро за финансиране на бюджетния дефицит, включително за префинансиране по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, реши парламентът с приетите на второ четене промени в т.нар. удължителен бюджет за 2026 г.


Текста подкрепиха 136 народни представители - "Прогресивна България" (122) и ДПС (15). Против бяха 44 депутати - "Демократична България", "Продължаваме промяната", "Възраждане" и един народен представител от ПБ. Въздържаха се 17 депутати - ГЕРБ-СДС, предаде Дарик.


За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации може да се поема държавен дълг до 3,8 млрд евро, който се изплаща до края на текущата бюджетна година.


Министерският съвет може да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер на 3 261 700 000 евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмент "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост" при условие за последваща ратификация.


Наталия Каменова


 



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