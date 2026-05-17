Стреляха с пистолет в лицето на мъж в София

Прокуратурата привлече към наказателна отговорност двама мъже за хулигански действия в София, съобщиха от обвинението.
На 15 май на бул. „Ломско шосе“, обвиняемият е извършил непристойни действия - при спор за паркомясто е нападнал трима души и стрелял с пистолет в лицето на единия.
Деянието е извършено на публично място в присъствието на случайни минувачи и по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. След това той е избягал от мястото, като впоследствие е задържан.
А.Г. е обвинен за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на дежурен прокурор, той е задържан за 72 часа.
В Софийска районна прокуратура е докладван и друг случай за хулигански действия, при който към наказателна отговорност е привлечен гражданин на Украйна. На 17 май на ул. „Хан Аспарух“, обвиняемият след лек пътен инцидент е нападнал мъж, като извадил въздушен пистолет, заредил го и го насочил срещу мъжа, казвайки му нещо неразбираемо.
Той е задържан за 72 часа. Предстои на двамата мъже да бъде поискан постоянен арест.
Кирил Пламенов
