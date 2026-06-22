Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев беше открит в село Житница

Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев беше открит днес следобед в родното му село Житница, съобщи БНТ.
Идеята за поставянето на монумента идва веднага след смъртта му през 2015 г., но се реализира едва сега с подкрепата на Министерството на отбраната, Община Калояново, местния бизнес и граждани. Специален гост на тържеството беше олимпийският и световен шампион Карлос Насар, който е роден през 2004 – годината, в която самият Милен Добрев става олимпийски шампион.
Паметника откриха неговият син - Кристиан Добрев и Карлос Насар.
Снимки: Милко Петров
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
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Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!
Приятелствата и общите идеи ще бъдат особено важни за