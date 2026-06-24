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24.06.2026 17:00

Първи случай на ебола е регистриран в Европа

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Първи случай на ебола в Европа е регистриран във Франция. Лекар, завърнал се от Демократична република Конго, е диагностициран със заболяването, съобщи АФП.


Това е първият потвърден случай извън Африка. Епидемията в Конго е от рядък щам на вируса, за който няма ваксина или лечение.


В Конго над 1000 души са заразени, а 267 са починали. Експерти предупреждават, че мащабът на заразата може да е по-голям заради отдалечеността на засегнатите райони.


Кирил Пламенов


 



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