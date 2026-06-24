Първи случай на ебола е регистриран в Европа

Първи случай на ебола в Европа е регистриран във Франция. Лекар, завърнал се от Демократична република Конго, е диагностициран със заболяването, съобщи АФП.
Това е първият потвърден случай извън Африка. Епидемията в Конго е от рядък щам на вируса, за който няма ваксина или лечение.
В Конго над 1000 души са заразени, а 267 са починали. Експерти предупреждават, че мащабът на заразата може да е по-голям заради отдалечеността на засегнатите райони.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!
Финансовите въпроси излизат на преден план в тази