ПУП-ът за Борисовата градина е върнат за доработка и няма да се приема през този мандат!
Експертният съвет прецени, че проектът има сериозни пропуски и са поискани следните корекции:
- преосмисляне и анализ на подземния паркинг при „Капитолия“
- искане за санитарна зона около извора в Къпалня към МОСВ
- ще се търси съдебна възможност за възстановяване на частната собственост в парка - Къпалнята Мария Луиза и Летния театър
- изграждането на голям стадион на мястото на Юнак отпада и пространството ще бъде зелен вход към парка
- запазване на трамвайното трасе към и по ул. Никола Габровски
- ограничаване на автомобилния достъп до парка
Борисовата градина заслужава план, който на 100% защитава обществения интерес! Затова бяхме против внасянето на съмнителен и пълен с пропуски ПУП за одобрение от общински съвет, доминиран от Икономическо мнозинство. Ще продължим да се борим бъдещият ПУП да гарантира парк без коли и строежи и общински Къпалня Мария Луиза и Летен театър.
Борис Бонев, общ.съветник
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бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!