ПУП-ът за Борисовата градина е върнат за доработка и няма да се приема през този мандат!

Експертният съвет прецени, че проектът има сериозни пропуски и са поискани следните корекции:

- преосмисляне и анализ на подземния паркинг при „Капитолия“

- искане за санитарна зона около извора в Къпалня към МОСВ

- ще се търси съдебна възможност за възстановяване на частната собственост в парка - Къпалнята Мария Луиза и Летния театър

- изграждането на голям стадион на мястото на Юнак отпада и пространството ще бъде зелен вход към парка

- запазване на трамвайното трасе към и по ул. Никола Габровски

- ограничаване на автомобилния достъп до парка

Борисовата градина заслужава план, който на 100% защитава обществения интерес! Затова бяхме против внасянето на съмнителен и пълен с пропуски ПУП за одобрение от общински съвет, доминиран от Икономическо мнозинство. Ще продължим да се борим бъдещият ПУП да гарантира парк без коли и строежи и общински Къпалня Мария Луиза и Летен театър.

Борис Бонев, общ.съветник