  
ПУП-ът за Борисовата градина е върнат за доработка и няма да се приема през този мандат

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15.07.2026 20:07

ПУП-ът за Борисовата градина е върнат за доработка и няма да се приема през този мандат

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ПУП-ът за Борисовата градина е върнат за доработка и няма да се приема през този мандат!


Експертният съвет прецени, че проектът има сериозни пропуски и са поискани следните корекции:


- преосмисляне и анализ на подземния паркинг при „Капитолия“


- искане за санитарна зона около извора в Къпалня към МОСВ


- ще се търси съдебна възможност за възстановяване на частната собственост в парка - Къпалнята Мария Луиза и Летния театър


- изграждането на голям стадион на мястото на Юнак отпада и пространството ще бъде зелен вход към парка


- запазване на трамвайното трасе към и по ул. Никола Габровски


- ограничаване на автомобилния достъп до парка


 Борисовата градина заслужава план, който на 100% защитава обществения интерес! Затова бяхме против внасянето на съмнителен и пълен с пропуски ПУП за одобрение от общински съвет, доминиран от Икономическо мнозинство. Ще продължим да се борим бъдещият ПУП да гарантира парк без коли и строежи и общински Къпалня Мария Луиза и Летен театър.


Борис Бонев, общ.съветник



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