  
12.07.2026 00:07

Радан се върна начело на ДСБ, Костов и Атанасов загубиха

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Радан Кънев е старият нов председател на ДСБ, след като евродепутатът убедително спечели битката за лидерството, назевисимо, че срещу него заложиха Командир и Генерал. Неформалният лидер и основател на партията Иван Костов и досегашният й шеф Атанас Атанасов искаха да видят пронинциалният кандидат Йордан Иванов начело, като дори опитаха финтове по пътя. Атанасов Атанасов се отказа от лидерската битка в полза на провинциалиста, като призова и Радан да го стори. Неговият предшесдтвеник, а вече и наследник на поста обаче гордо отказа от Брюксел.


Радан учтиво взе за свой зам. пловдивската надежда на старейшините, но включи и активния народен представител и признат икономист Владислав Панев, който мина при тъмносините директно от партията на зелените.


Пенсионирането на генерала, който отдавна е в пенсионна възраст, ще наложи нов дневен ред, за който Кънев от години настоява. На първо място истинският юрист настоява за ясни споразумения със съюзници като ПП и особено при влизане в коалиции с тях и всеки друг, каквито досега партията на костовистите нямаше, а това и разпадна алианса с групата на Асен Василев.


 


Пламен Веселинов 


 



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- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?

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- Добре. Корен квадратен от 100?

- Ами, десет!

- Отлично. Кой е убил Ботев?

Блондинката замълчава.

- Не знам, - накрая казала тя.

- Добре, помислете и елате утре

Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:

- Взеха ли те на работа?

- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!

 

 

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