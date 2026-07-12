Радан се върна начело на ДСБ, Костов и Атанасов загубиха

Радан Кънев е старият нов председател на ДСБ, след като евродепутатът убедително спечели битката за лидерството, назевисимо, че срещу него заложиха Командир и Генерал. Неформалният лидер и основател на партията Иван Костов и досегашният й шеф Атанас Атанасов искаха да видят пронинциалният кандидат Йордан Иванов начело, като дори опитаха финтове по пътя. Атанасов Атанасов се отказа от лидерската битка в полза на провинциалиста, като призова и Радан да го стори. Неговият предшесдтвеник, а вече и наследник на поста обаче гордо отказа от Брюксел.
Радан учтиво взе за свой зам. пловдивската надежда на старейшините, но включи и активния народен представител и признат икономист Владислав Панев, който мина при тъмносините директно от партията на зелените.
Пенсионирането на генерала, който отдавна е в пенсионна възраст, ще наложи нов дневен ред, за който Кънев от години настоява. На първо място истинският юрист настоява за ясни споразумения със съюзници като ПП и особено при влизане в коалиции с тях и всеки друг, каквито досега партията на костовистите нямаше, а това и разпадна алианса с групата на Асен Василев.
Пламен Веселинов
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Дори ненавистта не е толкова опасна за ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!