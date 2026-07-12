Радан се върна начело на ДСБ, Костов и Атанасов загубиха

Радан Кънев е старият нов председател на ДСБ, след като евродепутатът убедително спечели битката за лидерството, назевисимо, че срещу него заложиха Командир и Генерал. Неформалният лидер и основател на партията Иван Костов и досегашният й шеф Атанас Атанасов искаха да видят пронинциалният кандидат Йордан Иванов начело, като дори опитаха финтове по пътя. Атанасов Атанасов се отказа от лидерската битка в полза на провинциалиста, като призова и Радан да го стори. Неговият предшесдтвеник, а вече и наследник на поста обаче гордо отказа от Брюксел.

Радан учтиво взе за свой зам. пловдивската надежда на старейшините, но включи и активния народен представител и признат икономист Владислав Панев, който мина при тъмносините директно от партията на зелените.

Пенсионирането на генерала, който отдавна е в пенсионна възраст, ще наложи нов дневен ред, за който Кънев от години настоява. На първо място истинският юрист настоява за ясни споразумения със съюзници като ПП и особено при влизане в коалиции с тях и всеки друг, каквито досега партията на костовистите нямаше, а това и разпадна алианса с групата на Асен Василев.

Пламен Веселинов