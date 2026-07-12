  
Радев не е казвал, че Боташ е печеливш договор: Иво Христов, вицепремиер

Свързани новини

13.07.2026 09:20

Радев не е казвал, че Боташ е печеливш договор: Иво Христов, вицепремиер

Видян 147 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Радев не е казвал, че Боташ е печеливш договор: Иво Христов, вицепремиер 



Етикети
, , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 12 юли 21:00ч.

Перфектната буря 2000 г. ‧ Приключенски филм/Трилър ‧ 2 ч 10 мин

Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд

виц на деня

Във Фейсбук:


 

- Здравейте група! Пия билката шафран, но не знам за какво помага


 

Коментар:


 

- И аз пия ракия - без да знам за какво помага...от 36 години, най-редовно без да пропускам вечер...

към хороскоп хороскоп

лъв


Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки