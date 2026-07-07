  
САЩ проправят пътя за свръхзвукови пътнически полети над сушата

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07.07.2026 15:06

САЩ проправят пътя за свръхзвукови пътнически полети над сушата

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Федералната авиационна администрация (FAA) предложи да бъде отменена действащата от десетилетия забрана за свръхзвукови полети над сушата в Съединените щати. Решението би проправило пътя за навлизането на търговски самолети, способни да летят с по-висока от скоростта на звука.


Агенцията планира до средата на 2027 г. да въведе нови правила за сертифициране, основани на нивата на шум, вместо на пълната забрана за подобни полети.


Очаква се тази промяна да ускори завръщането на високоскоростните пътнически превози и да отвори възможности за следващото поколение свръхзвукови самолети, разработвани от компании като Boom и Spike Aviation.


Кирил Пламенов


 



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