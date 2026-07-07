САЩ проправят пътя за свръхзвукови пътнически полети над сушата

Федералната авиационна администрация (FAA) предложи да бъде отменена действащата от десетилетия забрана за свръхзвукови полети над сушата в Съединените щати. Решението би проправило пътя за навлизането на търговски самолети, способни да летят с по-висока от скоростта на звука.
Агенцията планира до средата на 2027 г. да въведе нови правила за сертифициране, основани на нивата на шум, вместо на пълната забрана за подобни полети.
Очаква се тази промяна да ускори завръщането на високоскоростните пътнически превози и да отвори възможности за следващото поколение свръхзвукови самолети, разработвани от компании като Boom и Spike Aviation.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.
Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:
- Мадам, по слух ли паркирате?
Погледът Ви към бъдещето ще бъде изпълнен с оптимизъм