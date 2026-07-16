Съветник на Радев депутат, свързан с олигарх и кмета, зад новото Баба Алино в сърцето на Варна

Политико-икономически обвързаности са в основата на новия спорен казус със строеж в зелени площи, но вече в сърцето на Варна, за който 19 минути първи писа преди дни, а местната общественост ни съобщи нови данни. И казусът отново е свързан с разрешение от кмета Благомир Коцев, което също вече публикувахме за сечта на 19 дървета. Христо Атанасов, най-верният човек на Боса на Боклука в морската столица Ангел Дерменджиев (за друг негов проект пак през Коцев и пак със сеч вече сме писали), е сочен за инвеститор на строежа.

Публична тайна е, че Дерменджиев е най-сериозният икономически гръб на кмета на Варна Благомир Коцев. Името му го има и в материалите по делото за корупция срещу Коцев. Гласът му се чува в един от записите, изтекли миналата година, в които той участва в договаряне на проценти от обществената поръчка за хранене на социално слаби. Припомняме, че тя беше пусната с УТРОЕНА цена на близка до него фирма, след като предишният снабдител се отказа след свидетелства пред прокуратурата за рекет от ОПГ на най-високо ниво в община Варна.

Един от петимата обвиняеми по делото срещу Коцев – Ивайло Маринов - е съдружник на Тодор Дерменджиев, който пък е син на Боса на боклука Ангел. Обвиняемият Маринов е и зет на Ангел Дерменджиев – мъж на сестра му.

Христо Атанасов е най-подготвеният човек на Дерменджиев в общинския съвет на Варна. Съветник е вече четвърти мандат, чак заместник-председател на Общинския съвет на морската столица.

Атанасов е опитен и обигран в административните врътки, първи в листата на формацията на Ангел Дерменджиев, по-известен като Боса на Боклука във Варна. Партията, с която Дерменджиев играе от години на местните избори, се нарича Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, понастоящем петимата му съветници са сформирали група Експертен център.

Експертен център подкрепя активно и открито Благомир Коцев и неговите предложения.

Т.е. чиста форма на олигархия – срастване на бизнеса с властта.

Любопитен факт е, че след избухналия скандал, описан първо от 19 минути сред националните медии, Атанасов е подал молба на 13 юли до ОИК – Варна да напусне съвета.

Ако се вярва на градската мълва, на която не щем да вярваме, но признаваме, че има логика: оставката му май е резултат на натиск от страна на Дерменджиев, който се страхува за свой мащабен инвестиционен проект в кв. Аспарухово, за който вече сме писали, и не иска името му да бъде замесвано и с Чайка.

Дали има конфликт между двамата, не е ясно, но междувременно виждаме на сайта на Народното събрание Христо Атанасов като съветник на депутата от партията на Радев Прогресивна България Миролюб Адамов. Което означава, че варненската олигархия вече е проникнала и на национално ниво във върховната институция на парламентарната република. И – о, каква изненада – точно през партията, която спечели изборите с обещания за борба с олигархията!

От няколко дни известната варненска разследваща журналистка Веселина Томова твърди, че един известен бизнесмен в града се правел на „Варненски Копринков”, но не казва кого има предвид и ние се чудим.

Христо Атанасов вероятно е мостът между Ангел Дерменджиев и управляващата партия на експрезидента.

Доста интересна политическа совалка, предвид факта, че Дерменджиев и неговата политическа и бизнес група подкрепя всякак кмета Благомир Коцев, издигнат от ПП-ДБ, което е видно по всички дела и документи. Обратното също е вярно.

А ИЗПЪЛНИТЕЛ НА НОВОТО БАБА АЛИНО Е НЕ ДРУГ, А ХОЛДИНГЪТ ПЛАНЕКС, ЧИЙТО СОБСТВЕНИК ПЪК Е ПРЕДСЕДАТЕЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ВАРНА ХРИСТО ДИМИТРОВ. ТАКА ИМАМЕ ГОЛЯМ ШЛЕМ: КМЕТ, ЗАМ.-КМЕТ, ШЕФ И ЗАМ.-ШЕФ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. НО СЯКАШ, СЪЩО КАТО БАБА АЛИНО, ВСИЧКО Е СКРИТО ПРЕД ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ КОНТРОЛНИ И ПРАВООХРАНИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРИ НОВА ВЛАСТ, ДОШЛА С ОБЕЩАНИЕ ЗА БОРБА С ОЛИГАРХИЯТА!

Ето и хронология на строителния скандал:

Заповед за изсичане на 19 дървета, преграден общински път, бързо разрешение за строителство, неясни обяснения от кмета Благомир Коцев, политически и икономически обвързаности на инвеститора...

Така накратко може да се опише новият строителен скандал във Варна, който накара жителите на кв. „Чайка“ да се разбунтуват и да поискат спиране на всякакви действия.

Фактите:

Оказва се, че теренът, върху който ще се строи, е собственост на

„Дикоуд“ ЕООД, с ЕИК 207229366,

Фирмата е регистрирана на 20 януари 2023 година.

Само година по-късно дружеството придобива имот с кадастрален идентификатор 10135.2562.322, с площ 781 квадратни метра. Посочената стойност на сделката е 450 000 евро.

По-малко от две години след придобиването на терена, на 17 март 2026 г., е подписан договор за покупко-продажба на дружествени дялове. С него Жаклин Христова Атанасова придобива 50 процента от капитала на „Дикоуд“ срещу сумата от 50 евро.

Жаклин Атанасова е дъщеря на Христо Атанасов, общински съветник четвърти мандат и парламентарен съветник на управляващата партия на премиера Радев – Прогресивна България.

Сделката поставя редица въпроси:

Как половината от дружество, което притежава имот, закупен за 450 000 евро, е оценена на едва 50 евро? Каква е действителната икономическа логика на прехвърлянето? И съществува ли връзка между влизането на дъщерята на общински съветник в дружеството и последвалите административни действия по инвестиционния проект?

Отговорите на тези въпроси следва да бъдат дадени от компетентните контролни органи.

Стигаме и до ролята на общинската администрация, ръководена от Благомир Коцев в спорния казус.

Първо издават разрешение за сеч, след това разрешение за строеж

На 24 април 2026 година заместник-кметът Димитър Кирчев, действащ като пълномощник на кмета Благомир Коцев, подписва Заповед №1424. С нея се разрешава премахването на 19 дървета в имота.

Разрешението за строеж обаче е издадено десет дни по-късно – на 4 май 2026 година.

То е с №74 и се отнася за изграждането на „Многофамилна жилищна сграда „Чайка“ в имот 10135.2562.322, квартал 16, УПИ III-106“.

Така се оказва, че административният акт за премахване на растителността е подписан преди издаването на самото разрешение за строеж.

Тази хронология неизбежно поражда въпроси. На какво основание е разрешено премахването на дърветата, преди строителството да бъде официално разрешено? Била ли е сечта необходима и законосъобразна към датата на заповедта? И защо общинската администрация е пристъпила към разчистване на терена, преди да е приключила процедурата по разрешаване на строежа?

Друг скандален щрих в новия строителен сюжет е

Пътят, който се оказва частен

Докато административните процедури се развиват по документи, жителите на „Чайка“ описват различна картина на терен.

Според подадени от тях сигнали оградните пана на строителния обект навлизат в съществуващ път, който от години се използва от гражданите за достъп и преминаване.

По кадастрални данни пътят попада в границите на частния имот. В действителност обаче той е функционирал като обществено достъпно пространство и е обслужвал живеещите в района.

Така с поставянето на оградата един използван от гражданите маршрут на практика изчезва.

Жителите съобщават и че на строителната площадка липсват задължителните информационни табели, от които трябва да става ясно кой е възложителят, кой е строителят, какъв е обектът и въз основа на какво разрешение се извършват дейностите.

Ако тези сигнали бъдат потвърдени, възниква въпросът защо общинските контролни органи не са реагирали и дали на обекта изобщо е извършена своевременна проверка.

Кой носи политическата отговорност?

Всички тези действия се развиват в рамките на администрацията, ръководена от кмета Благомир Коцев.

Заповедта за премахване на дърветата е подписана от негов заместник и пълномощник. Разрешението за строеж е издадено от общинската администрация. Сигналите за проблеми на терен също са адресирани към институциите, които са под ръководството на кмета.

Затова случаят не може да бъде представян като поредица от несвързани действия на отделни длъжностни лица.

Дори, когато кметът не е положил лично подписа си под конкретния документ, той носи политическата отговорност за начина, по който работи администрацията му, за контрола върху заместниците си и за защитата на обществения интерес.

Особено когато става дума за строителство в един от най-застроените квартали на Варна, премахване на 19 дървета и ограничаване на достъп, използван от гражданите.

Случаят „Чайка“ повтаря до тревожна степен вече познат сценарий - частен инвестиционен интерес, бързи административни решения, премахване на дървета и граждански сигнали за навлизане в пространство, използвано от години за обществен достъп.

След спора около местността „Баба Алино“, при който действията на общинската администрация предизвикаха сериозни въпроси за спазването на закона и защитата на обществения интерес, сега вниманието се насочва към въпросния имот в квартал „Чайка“.

Екип на 19 минути