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15.06.2026 12:20

Шофьор опита да подкупи полицай с 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети

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33-годишен неправоспособен шофьор е задържан в Бургас, след като направил опит да подкупи полицейски служители по време на проверка, съобщиха от ОДМВР-Бургас.


Около 18:30 часа на 14 юни мъжът бил спрян от служители на Четвърто районно управление в района на бензиностанция на булевард "Тодор Александров". 


Униформените служители установили, че водачът на превозното средство е неправоспособен.


В хода на проверката 33-годишният шофьор се приближил до полицейския автомобил. Мъжът поставил на пода зад предната дясна седалка банкнота с номинал от 10 евро и монети на обща стойност 6.73 евро, в опит да осуети последващите полицейски действия.


Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.


Кирил Пламенов



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