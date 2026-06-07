Шофьор опита да подкупи полицай с 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети

33-годишен неправоспособен шофьор е задържан в Бургас, след като направил опит да подкупи полицейски служители по време на проверка, съобщиха от ОДМВР-Бургас.
Около 18:30 часа на 14 юни мъжът бил спрян от служители на Четвърто районно управление в района на бензиностанция на булевард "Тодор Александров".
Униформените служители установили, че водачът на превозното средство е неправоспособен.
В хода на проверката 33-годишният шофьор се приближил до полицейския автомобил. Мъжът поставил на пода зад предната дясна седалка банкнота с номинал от 10 евро и монети на обща стойност 6.73 евро, в опит да осуети последващите полицейски действия.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!