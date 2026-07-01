Снимка от Марс предизвика теории за „извънземно оръжие“

Странно изглеждащ обект, заснет на марсианската повърхност, отново разпали необичайни теории за извънземен живот на Червената планета.

Снимката, направена от марсохода на НАСА „Опортюнити“ през 2014 г., неотдавна отново се появи онлайн, след като потребители в социалните мрежи заявиха, че обектът прилича на „извънземно оръжие“.

Скот Уоринг, изследовател на Марс от сайта „UFO Sighting Daily“, твърди, че предполагаемото „оръжие“ е доказателство за причината, поради която космическата агенция е изпратила марсоход на Марс — за да открие извънземни технологии.

„Извънземно оръжие на снимка от Марс — само едно все още съществува, останалите са изтрити от НАСА“, написа Уоринг във вторник в социалната мрежа X.

Той вече е разпространявал изображението и преди, като в публикация в своя блог е заявил, че предполагаемото оръжие е „дълго около 30 сантиметра“.

„Трябва да призная… невероятно е“, написал той. „Точното местоположение на оръжието е при сол 3773, между връх Еджкъмб и хребета Вдовяк.“

Марсоходът на НАСА „Опортюнити“ кацна на Марс на 25 януари 2004 г., като се приземи в малък ударен кратер, известен като „Ийгъл“, в района Меридиани Планум.

Роботът обаче замлъкна през юни 2018 г. по време на тежка глобална прашна буря, която блокира слънчевата светлина към неговите панели. След месеци опити за възстановяване на връзката НАСА официално обяви края на мисията през февруари 2019 г.

Изглежда обаче, че твърденията на изследователите на НЛО са просто случай на парейдолия — психологически феномен, при който хората виждат познати образи и предмети в случайни форми.

НАСА също поддържа позицията си, че няма доказателства за извънземен живот и досега не е открила признаци за настоящ или минал живот на Марс.

Докато Уоринг е убеден, че „Опортюнити“ е открил оръжие върху марсианския пейзаж, други са на друго мнение.

„Не съм експерт, но според мен това е скала“, коментира един потребител в X.

Друг се пошегува: „Защо извънземните ще имат оръжия, направени за човешки ръце и пръсти? Хаха.“

Уоринг от около десетилетие публикува изображения на необичайно изглеждащи камъни от Червената планета. През 2016 г. например той твърдеше, че е открил обувка.

„Докато разглеждах снимки от марсохода на Марс, намерих самотна обувка на ръба на кратер“, написал той в своя сайт.

„Това вероятно е обувка на вид, който е участвал във война преди много време — единственото доказателство, че този човек някога е съществувал.“

Откритието било забелязано на 24 август 2016 г., но оригиналната снимка от „Опортюнити“ всъщност е направена през 2013 г.

Снимката на НАСА показва група скали, разпръснати по прашната повърхност на Марс. Вдясно сред отломките се вижда обектът, който според някои прилича на обувка, но вероятно е просто поредната скала.

Уоринг обаче е убеден, че тази „обувка“ е останката от войник, загинал на бойното поле.

„Колко пъти на бойно поле или след катастрофално събитие сме виждали снимки във вестниците на обувките на жертвите… сами… като доказателство за това колко тежко са били засегнати и колко бързо са ни били отнети? Е, това е такова доказателство“, написал той.

НАСА заявява, че не е откривала доказателства за извънземен живот на Марс, а учените обясняват подобни „откривания“ най-често с начина, по който човешкият мозък разпознава познати форми в случайни структури.

Мария Пенчева