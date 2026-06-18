Вадят ни от сивия списък за пране на пари, в който влязохме при ППДБ

Зелена светлина за излизането на България от Сивия списък за пране на пари!
Днес отчитаме огромен успех в тази толкова важна задача за България, за която отговарях лично в кабинета "Желязков".
В резултат на подготвените и изпълнени от нас през 2025 година мащабни реформи в Наказателния кодекс за модернизацията му и подобряване на уредбата срещу пране на пари, организирана престъпност, корупция и тероризъм, днес комитетът МЪНИВАЛ към Съвета на Европа публикува финалния си доклад за оценка на направеното от предишния парламент и правителството ни, съгласно който България е изпълнила 40 от 40 от специфичните препоръки на мебдународната организация FATF, която следи за тези регулации и предстои държавата ни да бъде извадена от позорния и вреден за икономиката ни Сив списък за пране на пари.
Благодаря на целия ми екип в Министерство на правосъдието и на народните представители в 51-ото Народно събрание за огромния труд и смислените реформи, които бяха оценени днес подобаващо и от това печели българската икономика и имиджът на страната ни.
Георги Георгиев, правосъден министър в кабинета Желязков
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.
Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:
- Мадам, по слух ли паркирате?
Някои ситуации днес ще Ви подтикнат да мислите