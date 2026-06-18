Вадят ни от сивия списък за пране на пари, в който влязохме при ППДБ

Зелена светлина за излизането на България от Сивия списък за пране на пари!

Днес отчитаме огромен успех в тази толкова важна задача за България, за която отговарях лично в кабинета "Желязков".

В резултат на подготвените и изпълнени от нас през 2025 година мащабни реформи в Наказателния кодекс за модернизацията му и подобряване на уредбата срещу пране на пари, организирана престъпност, корупция и тероризъм, днес комитетът МЪНИВАЛ към Съвета на Европа публикува финалния си доклад за оценка на направеното от предишния парламент и правителството ни, съгласно който България е изпълнила 40 от 40 от специфичните препоръки на мебдународната организация FATF, която следи за тези регулации и предстои държавата ни да бъде извадена от позорния и вреден за икономиката ни Сив списък за пране на пари.

Благодаря на целия ми екип в Министерство на правосъдието и на народните представители в 51-ото Народно събрание за огромния труд и смислените реформи, които бяха оценени днес подобаващо и от това печели българската икономика и имиджът на страната ни.

Георги Георгиев, правосъден министър в кабинета Желязков