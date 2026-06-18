  
Вадят ни от сивия списък за пране на пари, в който влязохме при ППДБ

Свързани новини

18.06.2026 11:26

Вадят ни от сивия списък за пране на пари, в който влязохме при ППДБ

Видян 229 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

     Зелена светлина за излизането на България от Сивия списък за пране на пари! 


Днес отчитаме огромен успех в тази толкова важна задача за България, за която отговарях лично в кабинета "Желязков".


В резултат на подготвените и изпълнени от нас през 2025 година мащабни реформи в Наказателния кодекс за модернизацията му и подобряване на уредбата срещу пране на пари, организирана престъпност, корупция и тероризъм, днес комитетът МЪНИВАЛ към Съвета на Европа публикува финалния си доклад за оценка на направеното от предишния парламент и правителството ни, съгласно който България е изпълнила 40 от 40 от специфичните препоръки на мебдународната организация FATF, която следи за тези регулации и предстои държавата ни да бъде извадена от позорния и вреден за икономиката ни Сив списък за пране на пари. 


Благодаря на целия ми екип в Министерство на правосъдието и на народните представители в 51-ото Народно събрание за огромния труд и смислените реформи, които бяха оценени днес подобаващо и от това печели българската икономика и имиджът на страната ни.                 


Георги Георгиев, правосъден министър в кабинета Желязков



 


 



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Първан Симеонов за кмет на Стара Загора от Радев?

Първан Симеонов за кмет на Стара Загора от Радев?

      Прави ми впечатление в последно ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 24 юни 21:00ч.

Отново на 17 2009 г. ‧ Комедия/Фентъзи ‧ 1 ч 42 мин

Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед

виц на деня

Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.

Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:

- Мадам, по слух ли паркирате?

към хороскоп хороскоп

рак

Някои ситуации днес ще Ви подтикнат да мислите по-практично

Някои ситуации днес ще Ви подтикнат да мислите

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки